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Текущая цена pipedog сегодня составляет 0,003179 RUB. Рыночная капитализация PIPEDOG составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PIPEDOG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена pipedog сегодня составляет 0,003179 RUB. Рыночная капитализация PIPEDOG составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PIPEDOG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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pipedog Курс (PIPEDOG)

Текущая цена 1 PIPEDOG в RUB:

₽0,26264898
₽0,26264898₽0,26264898
+22,12%1D
RUB
График цены pipedog (PIPEDOG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:21:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена pipedog

Текущая цена pipedog (PIPEDOG) сегодня составляет ₽ 0,003179 с изменением 22,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIPEDOG на RUB составляет ₽ 0,003179 за PIPEDOG.

На данный момент pipedog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PIPEDOG. В течение последних 24 часов, PIPEDOG торговался в диапазоне от ₽ 0,002466 (минимум) до ₽ 0,0035 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PIPEDOG изменился на +0,34% за последний час и на +28,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,74K.

Рыночная информация pipedog (PIPEDOG)

--
----

₽ 72,74K
₽ 72,74K₽ 72,74K

₽ 39,42M
₽ 39,42M₽ 39,42M

--
----

12 400 000 000
12 400 000 000 12 400 000 000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация pipedog составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,74K. Циркулируещее обращение PIPEDOG составляет --, а общее предложение – 12400000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 39,42M.

История цен pipedog в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002466
₽ 0,002466₽ 0,002466
Мин 24Ч
₽ 0,0035
₽ 0,0035₽ 0,0035
Макс 24Ч

₽ 0,002466
₽ 0,002466₽ 0,002466

₽ 0,0035
₽ 0,0035₽ 0,0035

--
----

--
----

+0,34%

+22,12%

+28,91%

+28,91%

История цен pipedog (PIPEDOG) в RUB

Отслеживайте изменения цены pipedog за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,04757448+22,12%
30 дней₽ +0,001679+111,93%
60 дней₽ +0,001679+111,93%
90 дней₽ +0,001679+111,93%
Изменение цены pipedog сегодня

Сегодня для PIPEDOG зафиксировано изменение ₽ +0,04757448 (+22,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены pipedog за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,001679 (+111,93%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены pipedog за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PIPEDOG изменился на ₽ +0,001679 (+111,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены pipedog за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,001679 (+111,93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены pipedog (PIPEDOG)?

Просмотеть страницу истории цен pipedog.

Анализ по pipedog

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний pipedog, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке pipedog: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке PIPEDOG: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

PIPEDOG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,002562. Текущая цена 0,002639 находится ниже уровня сопротивления R1 — 0,002691. Ценовой тренд располагается в верхней части среднего диапазона системы ключевых уровней. Группа скользящих средних формирует краткосрочный сигнал к покупке. Средние линии EMA продолжают колебаться около нулевой оси. Индикатор MACD образует пересечение «медвежьего» типа. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное движение. Динамика импульса характеризуется рассеянным распределением. Волатильность остаётся на обычном уровне. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 0,002691, что примерно соответствует 1,9% от текущей цены. Ближайшая поддержка установлена на уровне 0,002562, что составляет около 2,9% от текущей стоимости. Далёкая опорная точка поддержки находится на уровне S1 — 0,002456, а далёкое сопротивление — на уровне R2 — 0,002797. Ключевые уровни сверху и снизу чётко очерчивают границы текущего торгового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены pipedog?

Цены PIPEDOG формируются под влиянием настроений на рынке мем-коинов, ажиотажа в социальных сетях и уровня вовлечённости сообщества. На стоимость также оказывают воздействие уровень ликвидности, объём торгов на децентрализованных биржах, а также общие тренды криптовалютного рынка, такие как динамика биткоина. Спекулятивная торговля, поддержка влиятельных лиц и токеномика, включая сжигание токенов, играют ключевую роль в его нестабильной ценовой динамике.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену pipedog?

Инвесторы отслеживают курс PIPEDOG, чтобы оценивать рыночную стоимость в реальном времени, выявлять торговые возможности и управлять рисками своего портфеля. Будучи волатильной мем-монетой, PIPEDOG подвержена значительным колебаниям цен, что стимулирует спекуляции. Знание текущего курса помогает трейдерам принимать решения о покупке, продаже или удержании активов на основе краткосрочных тенденций и рыночных настроений.

Прогноз цены pipedog

Прогноз цены pipedog (PIPEDOG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PIPEDOG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены pipedog (PIPEDOG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена pipedog потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену pipedog достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PIPEDOG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены pipedog».

Как купить и инвестировать pipedog в Россия

Готовы приступить к работе с pipedog? Покупка PIPEDOG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить pipedog. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке pipedog (PIPEDOG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и pipedog будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке pipedog (PIPEDOG)

Что вы можете сделать с pipedog

Владение pipedog позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое pipedog (PIPEDOG)

PIPEDOG – это мемкоин.

Источники pipedog

Для более глубокого понимания pipedog рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт pipedog
Обозреватель блоков

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Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:21:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии pipedog (PIPEDOG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о pipedog

PIPEDOG USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте pipedog (PIPEDOG) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PIPEDOG/USD1
₽0,2635578
₽0,2635578₽0,2635578
+24,85%
18.56M (USDT)
PIPEDOG/USDT
₽0,26347518
₽0,26347518₽0,26347518
+22,09%
25.51M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 PIPEDOG = 0,26264897 RUB