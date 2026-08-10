Сегодняшняя цена pipedog

Текущая цена pipedog (PIPEDOG) сегодня составляет ₽ 0,003179 с изменением 22,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIPEDOG на RUB составляет ₽ 0,003179 за PIPEDOG.

На данный момент pipedog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PIPEDOG. В течение последних 24 часов, PIPEDOG торговался в диапазоне от ₽ 0,002466 (минимум) до ₽ 0,0035 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PIPEDOG изменился на +0,34% за последний час и на +28,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,74K.

Рыночная информация pipedog (PIPEDOG)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 72,74K₽ 72,74K ₽ 72,74K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 39,42M₽ 39,42M ₽ 39,42M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 12 400 000 000 12 400 000 000 12 400 000 000 Публичный блокчейн ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация pipedog составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,74K. Циркулируещее обращение PIPEDOG составляет --, а общее предложение – 12400000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 39,42M.