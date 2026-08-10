Сегодняшняя цена Myros

Текущая цена Myros (MY) сегодня составляет ₽ 0.073 с изменением 457.25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MY на RUB составляет ₽ 0.073 за MY.

На данный момент Myros занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MY. В течение последних 24 часов, MY торговался в диапазоне от ₽ 0.0115 (минимум) до ₽ 0.3795 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MY изменился на +7.35% за последний час и на +11.28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 11,05M.

Рыночная информация Myros (MY)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 11,05M₽ 11,05M ₽ 11,05M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 73.00M₽ 73.00M ₽ 73.00M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Myros составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 11,05M. Циркулируещее обращение MY составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 73.00M.