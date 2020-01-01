Токеномика Osmosis (OSMO) Откройте для себя ключевую информацию о Osmosis (OSMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Osmosis (OSMO) Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs. Официальный сайт: https://osmosis.zone/ Whitepaper: https://docs.osmosis.zone/ Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/osmosis Купить OSMO сейчас!

Токеномика и анализ цен Osmosis (OSMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Osmosis (OSMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 103,97M $ 103,97M $ 103,97M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 734,77M $ 734,77M $ 734,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 141,50M $ 141,50M $ 141,50M Исторический максимум: $ 12,798 $ 12,798 $ 12,798 Исторический минимум: $ 0,14442145869744422 $ 0,14442145869744422 $ 0,14442145869744422 Текущая цена: $ 0,1415 $ 0,1415 $ 0,1415 Узнайте больше о цене Osmosis (OSMO)

Токеномика Osmosis (OSMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Osmosis (OSMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSMO, изучите текущую цену OSMO!

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