Токеномика Osmosis (OSMO)

Токеномика Osmosis (OSMO)

Откройте для себя ключевую информацию о Osmosis (OSMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Osmosis (OSMO)

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Официальный сайт:
https://osmosis.zone/
Whitepaper:
https://docs.osmosis.zone/
Обозреватель блоков:
https://www.mintscan.io/osmosis

Токеномика и анализ цен Osmosis (OSMO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Osmosis (OSMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 103,97M
$ 103,97M$ 103,97M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 734,77M
$ 734,77M$ 734,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 141,50M
$ 141,50M$ 141,50M
Исторический максимум:
$ 12,798
$ 12,798$ 12,798
Исторический минимум:
$ 0,14442145869744422
$ 0,14442145869744422$ 0,14442145869744422
Текущая цена:
$ 0,1415
$ 0,1415$ 0,1415

Токеномика Osmosis (OSMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Osmosis (OSMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OSMO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OSMO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSMO, изучите текущую цену OSMO!

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История цены Osmosis (OSMO)

Анализ истории цены OSMO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.