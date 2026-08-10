Сегодняшняя цена Palcoin Ventures

Текущая цена Palcoin Ventures (PALCOIN) сегодня составляет ₽ 0,01519 с изменением 23,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PALCOIN на RUB составляет ₽ 0,01519 за PALCOIN.

На данный момент Palcoin Ventures занимает #4358 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 PALCOIN. В течение последних 24 часов, PALCOIN торговался в диапазоне от ₽ 0,01127 (минимум) до ₽ 0,0227 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 884,40831397856354998, тогда как исторический минимум составил ₽ 9,9913066354101076094.

В краткосрочной перспективе PALCOIN изменился на -1,69% за последний час и на -91,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 17,98K.

Рыночная информация Palcoin Ventures (PALCOIN)

Место No.4358 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 17,98K₽ 17,98K ₽ 17,98K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,80M₽ 3,80M ₽ 3,80M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 250 000 000 250 000 000 250 000 000 Общее предложение 250 000 000 250 000 000 250 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Palcoin Ventures составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 17,98K. Циркулируещее обращение PALCOIN составляет 0,00, а общее предложение – 250000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,80M.