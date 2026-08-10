Какова текущая цена Juggernaut?

Живая цена Juggernaut (JGN) составляет ₽0.121776165110860288000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Juggernaut на рынке?

В настоящее время Juggernaut находится на 5037-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽18266424.7666290432000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов JGN в обращении?

Количество токенов JGN в обращении составляет 100210415.86298622 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Juggernaut за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Juggernaut колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Juggernaut удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Juggernaut достиг максимальной цены ₽436.186775083136000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется JGN?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Juggernaut?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.