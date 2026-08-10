Текущее общее настроение на рынке HOODRAT: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

HOODRAT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 8,86E-4; текущая цена 8,679E-4 находится в колебательном диапазоне между уровнем S1 и центральным уровнем. Ценовая структура демонстрирует признаки узкого бокового тренда: краткосрочные скользящие средние и EMA-линии одновременно подают сигналы на покупку, а индикаторы сохраняют примерно одинаковое направление. Текущая цена расположена всего в 1,81E-5 от верхнего ключевого уровня, находясь в непосредственной близости к важной психологической границе. MACD сформировал «золотой перекресток», что указывает на постепенное накопление бычьего импульса в краткосрочной перспективе. RSI находится в нейтральной зоне, что свидетельствует об отсутствии экстремальных условий перекупленности или перепроданности, а силы быков и медведей пока остаются сбалансированными. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, волатильность остается на низком уровне, что говорит о недостатке энергии для формирования одностороннего прорыва. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе актуальных данных для точного определения степени перекупленности/перепроданности. В целом распределение рыночной динамики выглядит достаточно разрозненным, без явных признаков концентрированной атаки. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центрального значения 8,86E-4, что находится на расстоянии 1,81E-5 от текущей цены. Для дальнейшего роста следует обратить внимание на уровень R1 — 9,62E-4, который находится на расстоянии 9,41E-5 от текущей цены. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 7,81E-4, что соответствует расстоянию 8,69E-5 от текущей цены. Далее, на уровне S2 — 7,05E-4, располагается более удалённая защитная отметка, находящаяся на расстоянии 1,629E-4 от текущей цены. Трейдерам рекомендуется уделять особое внимание поведению цены вблизи центрального уровня, так как именно здесь могут проявиться ключевые изменения в динамике рынка.

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