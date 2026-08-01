Текущее общее настроение на рынке WISHBONE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

WISHBONE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,002846; текущая цена 0,003022 приближается к уровню сопротивления R1 — 0,003063. Ценовой тренд находится в верхней части ценового диапазона системы центров, а краткосрочная структура демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту. Стороны длинных и коротких позиций завершили обмен позициями вблизи центральной зоны; текущая цена вышла из области поддержки у основания и перешла в фазу высоких колебаний и консолидации. Индикатор MACD сформировал «золотой перекресток», что свидетельствует о начале накопления бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности, что указывает на спокойную рыночную ситуацию. Система скользящих средних пока не дает четкого направления, силы покупателей и продавцов распределены равномерно. Волатильность остается в пределах обычного диапазона, без экстремальных всплесков или резких сужений. Кривые быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение: краткосрочный импульс слегка преобладает, однако отсутствует поддержка со стороны значительного объема торгов. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 0,003063, что всего на 1,3% выше текущей цены и представляет собой цель для немедленной проверки. Ниже первая поддержка находится на уровне центральной зоны 0,002846, что на 5,8% ниже текущей цены и обеспечивает базовый запас для возможной коррекции. Далее следует ориентир S1 — 0,002533, расположенный на расстоянии 16,2% от текущей цены, который служит точкой наблюдения за возможной глубокой коррекцией. Уровень R2 — 0,003376 — находится значительно выше и пока не рассматривается как основной объект краткосрочных спекуляций.

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