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Текущая цена WISHBONE сегодня составляет 0,002776 RUB. Рыночная капитализация WISHBONE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен WISHBONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена WISHBONE сегодня составляет 0,002776 RUB. Рыночная капитализация WISHBONE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен WISHBONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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WISHBONE Курс (WISHBONE)

Текущая цена 1 WISHBONE в RUB:

₽0,22902
₽0,22902₽0,22902
-1,42%1D
RUB
График цены WISHBONE (WISHBONE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:08:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена WISHBONE

Текущая цена WISHBONE (WISHBONE) сегодня составляет ₽ 0,002776 с изменением 1,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WISHBONE на RUB составляет ₽ 0,002776 за WISHBONE.

На данный момент WISHBONE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- WISHBONE. В течение последних 24 часов, WISHBONE торговался в диапазоне от ₽ 0,002252 (минимум) до ₽ 0,003738 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе WISHBONE изменился на -10,20% за последний час и на +42,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 91,54K.

Рыночная информация WISHBONE (WISHBONE)

--
----

₽ 91,54K
₽ 91,54K₽ 91,54K

₽ 2,78M
₽ 2,78M₽ 2,78M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация WISHBONE составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 91,54K. Циркулируещее обращение WISHBONE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,78M.

История цен WISHBONE в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002252
₽ 0,002252₽ 0,002252
Мин 24Ч
₽ 0,003738
₽ 0,003738₽ 0,003738
Макс 24Ч

₽ 0,002252
₽ 0,002252₽ 0,002252

₽ 0,003738
₽ 0,003738₽ 0,003738

--
----

--
----

-10,20%

-1,42%

+42,35%

+42,35%

История цен WISHBONE (WISHBONE) в RUB

Отслеживайте изменения цены WISHBONE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00329893-1,42%
30 дней₽ +0,000776+38,80%
60 дней₽ +0,000776+38,80%
90 дней₽ +0,000776+38,80%
Изменение цены WISHBONE сегодня

Сегодня для WISHBONE зафиксировано изменение ₽ -0,00329893 (-1,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены WISHBONE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000776 (+38,80%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены WISHBONE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WISHBONE изменился на ₽ +0,000776 (+38,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены WISHBONE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,000776 (+38,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены WISHBONE (WISHBONE)?

Просмотеть страницу истории цен WISHBONE.

Анализ по WISHBONE

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний WISHBONE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке WISHBONE: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WISHBONE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

WISHBONE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,002846; текущая цена 0,003022 приближается к уровню сопротивления R1 — 0,003063. Ценовой тренд находится в верхней части ценового диапазона системы центров, а краткосрочная структура демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту. Стороны длинных и коротких позиций завершили обмен позициями вблизи центральной зоны; текущая цена вышла из области поддержки у основания и перешла в фазу высоких колебаний и консолидации. Индикатор MACD сформировал «золотой перекресток», что свидетельствует о начале накопления бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности, что указывает на спокойную рыночную ситуацию. Система скользящих средних пока не дает четкого направления, силы покупателей и продавцов распределены равномерно. Волатильность остается в пределах обычного диапазона, без экстремальных всплесков или резких сужений. Кривые быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение: краткосрочный импульс слегка преобладает, однако отсутствует поддержка со стороны значительного объема торгов. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 0,003063, что всего на 1,3% выше текущей цены и представляет собой цель для немедленной проверки. Ниже первая поддержка находится на уровне центральной зоны 0,002846, что на 5,8% ниже текущей цены и обеспечивает базовый запас для возможной коррекции. Далее следует ориентир S1 — 0,002533, расположенный на расстоянии 16,2% от текущей цены, который служит точкой наблюдения за возможной глубокой коррекцией. Уровень R2 — 0,003376 — находится значительно выше и пока не рассматривается как основной объект краткосрочных спекуляций.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены WISHBONE?

Цена WISHBONE формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:

1. Соотношение спроса и предложения на рынке
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Общая рыночная конъюнктура криптовалютного рынка и тенденции, связанные с Bitcoin
4. Обновления в развитии проекта и прогресс по дорожной карте
5. Уровень вовлечённости сообщества и активность в социальных сетях
6. Анонсы стратегических партнёрств
7. Полезность токена и его практические применения
8. Рыночные спекуляции и настроения инвесторов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену WISHBONE?

Люди хотят знать цену WISHBONE сегодня по нескольким ключевым причинам: принимать обоснованные торговые решения, отслеживать стоимость своего инвестиционного портфеля, выявлять возможности для покупки или продажи, оценивать рыночные тенденции, рассчитывать потенциальную прибыль или убытки, а также быть в курсе колебаний цены в целях управления рисками.

Прогноз цены WISHBONE

Прогноз цены WISHBONE (WISHBONE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WISHBONE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены WISHBONE (WISHBONE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена WISHBONE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену WISHBONE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WISHBONE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены WISHBONE».

Как купить и инвестировать WISHBONE в Россия

Готовы приступить к работе с WISHBONE? Покупка WISHBONE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить WISHBONE. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке WISHBONE (WISHBONE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и WISHBONE будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке WISHBONE (WISHBONE)

Что вы можете сделать с WISHBONE

Владение WISHBONE позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое WISHBONE (WISHBONE)

WISHBONE – это мемкоин.

Источники WISHBONE

Для более глубокого понимания WISHBONE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт WISHBONE
Обозреватель блоков

Категория :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:08:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии WISHBONE (WISHBONE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о WISHBONE

WISHBONE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по WISHBONE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WISHBONE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте WISHBONE (WISHBONE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы WISHBONE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WISHBONE/USD1
₽0,23665125
₽0,23665125₽0,23665125
-0,01%
18.47M (USDT)
WISHBONE/USDT
₽0,231495
₽0,231495₽0,231495
-0,03%
32.63M (USDT)

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