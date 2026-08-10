Текущее общее настроение на рынке VEXAI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

VEXAI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной точки уровня 0,00271. Цена совпадает с уровнем Pivot и находится в середине диапазона между уровнем сопротивления S1 — 0,00256 и уровнем сопротивления R1 — 0,00282. На данном уровне наблюдается временный баланс сил быков и медведей, при этом явных признаков прорыва тренда пока не прослеживается. Краткосрочные скользящие средние продолжают формировать сигналы на покупку, тогда как долгосрочные трендовые линии остаются параллельно расположенными. Цена находится около средней полосы индикатора Боллинджера, а уровень волатильности демонстрирует тенденцию к сжатию. Индикатор MACD показывает структуру «голова и плечи» (сигнал о развороте), при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Индикаторы KDJ и StochRSI свидетельствуют о рассредоточении импульса, отсутствует выраженная направленность движения. Краткосрочный интерес к покупкам сочетается с давлением коррекционного характера на среднесрочном горизонте, что формирует общий настрой рынка на выжидание. Объём торгов соответствует текущему уровню, без существенных всплесков активности. Ближайший уровень сопротивления — R1 на отметке 0,00282, что примерно на 4% выше текущей цены. Дальний уровень сопротивления R2 расположен на отметке 0,00297, что составляет около 9,6% от текущего курса. Ближайшая поддержка — S1 на уровне 0,00256, что примерно на 5,5% ниже текущей цены. Дальняя поддержка S2 находится на отметке 0,00245, что соответствует примерно 9,6% от текущего уровня. Распределение ключевых ценовых уровней симметрично: расстояния между уровнями сопротивления и поддержки практически равны, что указывает на сбалансированную рыночную ситуацию.

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