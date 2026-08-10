История цен ADI

История цены ADI (ADI)

Период времени: 2026-05-07 ~ 2026-08-07

  • Ежедневно
  • Еженедельно
  • Ежемесячно
ДатаОткрытиеМаксимумМинимумЗакрытиеОбъем
2026-08-10$ 6.8833$ 6.8895$ 6.8338$ 6.887329.28K
2026-08-09$ 6.8872$ 6.8999$ 6.8659$ 6.883379.22K
2026-08-08$ 6.8834$ 6.8884$ 6.8671$ 6.887281.22K
2026-08-07$ 6.8865$ 6.8945$ 6.7776$ 6.883491.96K
2026-08-06$ 6.9047$ 6.91$ 6.8624$ 6.886577.36K
2026-08-05$ 6.8941$ 6.9109$ 6.8693$ 6.904782.93K
2026-08-04$ 6.9013$ 6.9187$ 6.8641$ 6.894184.75K
2026-08-03$ 6.9501$ 6.9545$ 6.8705$ 6.901385.23K
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

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Текущая цена ADI

$ 6.8875

ADI в настоящее время торгуется по цене 6.8875 USD. Его рыночная капитализация составляет 0.00 USD, а 24-часовой объем торгов — 0.00 USD. Изучите более подробные данные о ADI на странице с актуальными ценами MEXC.

Используя актуальную информацию о цене ADI, пользователи могут анализировать текущие рыночные тенденции и предсказывать как краткосрочные, так и долгосрочные изменения цен. С помощью данных в реальном времени, доступных в любой момент, вы можете принимать обоснованные решения и получать представление о возможных прогнозах будущих цен на ADI.

Страница обновлена: 2026-08-10 15:37:05 (UTC+8)

Ресурсы ADI MEXC

Об истории цен ADI (ADI)

Мониторинг истории цены ADI - важный инструмент для криптовалютных инвесторов, позволяющий им с легкостью отслеживать эффективность своих инвестиций. Эта функция предлагает комплексное представление о движении цены ADI с течением времени, включая стоимость открытия, пик и цену закрытия, а также объем торгов. Более того, она позволяет быстро проверить ежедневные процентные изменения, выделяя дни с заметными колебаниями цен. Примечательно, что ADI достигла своего максимального значения -, поднявшись до ошеломляющей отметки 0 USD. Информация о ценах, представленная здесь, взята исключительно из истории торгов MEXC, что гарантирует надежность и точность. Наши исторические данные о цене ADI доступны для различных интервалов времени: 1 день, 1 неделя и 1 месяц, охватывая метрики открытия, максимума, минимума, закрытия и объема. Эти данные тщательно проверяются на согласованность, полноту и точность, что делает их идеальными для торговых симуляций и бэктестинга. Эти наборы данных доступны для бесплатной загрузки и обновляются в режиме реального времени, предоставляя ценный ресурс для инвесторов.

Применение исторических данных ADI в трейдинге

Исторические данные ADI играют ключевую роль в торговых стратегиях. Вот как они используются:

1. Технический анализ: Трейдеры используют исторические данные ADI для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Используя такие инструменты, как графики и наглядные пособия, они выявляют закономерности, чтобы принимать решения о входе и выходе из рынка. Эффективный подход заключается в хранении исторических данных ADI в GridDB и их анализе с помощью Python, используя такие библиотеки, как Matplotlib для визуализации и Pandas, Numpy и Scipy для анализа данных.

2. Прогнозирование цен: Исторические данные являются ключевым фактором в прогнозировании движения цен ADI. Изучая движения рынка в прошлом, трейдеры могут выявить закономерности и предсказать будущее поведение рынка. Подробные исторические данные ADI на MEXC, предоставляющие поминутную информацию о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия, очень важны для разработки и обучения моделей прогнозирования, что помогает принимать обоснованные торговые решения.

3. Управление рисками: Доступ к историческим данным позволяет трейдерам оценить риски, связанные с инвестициями в ADI. Это помогает понять волатильность ADI, что приводит к более обоснованному выбору инвестиций.

4. Управление портфелем: Исторические данные помогают отслеживать эффективность инвестиций с течением времени. Это позволяет трейдерам выявлять активы, которые работают не наилучшим образом, и корректировать свои портфели для оптимизации прибыли.

5. Обучение торговых ботов: Исторические данные криптовалютного рынка OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) для ADI можно загрузить для обучения торговых ботов ADI, направленного на достижение превосходящих рыночных показателей.

Эти инструменты и ресурсы позволяют трейдерам глубоко погрузиться в исторические данные ADI, предоставляя ценные сведения и потенциал для улучшения их торговых стратегий.

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