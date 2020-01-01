Токеномика AC Milan Fan Token (ACM) Откройте для себя ключевую информацию о AC Milan Fan Token (ACM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AC Milan Fan Token (ACM) $ACM - это название единственного официального фан-токена "Милана". Официальный сайт: https://www.socios.com/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Купить ACM сейчас!

Токеномика и анализ цен AC Milan Fan Token (ACM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AC Milan Fan Token (ACM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,33M $ 6,33M $ 6,33M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 8,22M $ 8,22M $ 8,22M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,529 $ 5,529 $ 5,529 Исторический минимум: $ 0,6952686944495973 $ 0,6952686944495973 $ 0,6952686944495973 Текущая цена: $ 0,77 $ 0,77 $ 0,77 Узнайте больше о цене AC Milan Fan Token (ACM)

Токеномика AC Milan Fan Token (ACM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AC Milan Fan Token (ACM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACM, изучите текущую цену ACM!

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