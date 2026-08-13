Preço de Wrapped Kava hoje

O preço ao vivo de Wrapped Kava (WKAVA) hoje é $ 0.04069043, com uma variação de 0.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WKAVA para USD é de $ 0.04069043 por WKAVA.

Wrapped Kava ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 385,193, com um fornecimento em circulação de 9.47M WKAVA. Nas últimas 24 horas, WKAVA foi negociado entre $ 0.03839566 (mínimo) e $ 0.04107488 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10.42, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03717019.

No desempenho de curto prazo, WKAVA movimentou-se +0.03% na última hora e +0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.34K.

Informações de mercado de Wrapped Kava (WKAVA)

Capitalização de mercado $ 385.19K$ 385.19K $ 385.19K Volume (24h) $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 385.19K$ 385.19K $ 385.19K Fornecimento Circulante 9.47M 9.47M 9.47M Fornecimento total 9,472,049.0 9,472,049.0 9,472,049.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped Kava é $ 385.19K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.34K. A oferta em circulação de WKAVA é 9.47M, com um fornecimento total de 9472049.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 385.19K.