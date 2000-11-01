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Principais tokens de Crypto-Backed Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Crypto-Backed Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,650.92
+0.25%
-0.21%
-1.06%
$ 1.27T
$ 6.65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.49
+0.50%
-0.23%
-0.75%
$ 227.38B
$ 91.43K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.0116
+0.71%
-0.90%
-1.15%
$ 62.71B
$ 14.35M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.26
+0.75%
-0.25%
+4.76%
$ 44.17B
$ 364.28K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,335.88
+0.37%
0.00%
-0.73%
$ 8.67B
$ 13.97M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,650.01
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
7
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,075.18
+0.41%
0.00%
-0.63%
$ 6.99B
$ 1.53M
8
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1839
+0.77%
-2.08%
-8.25%
$ 6.67B
$ 13.47M
9
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,547
+0.17%
-0.00%
-0.92%
$ 6.19B
$ 307.15M
10
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.743
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,875.27
0.00%
-0.00%
-1.14%
$ 4.51B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1,881.3
+0.36%
0.00%
-0.80%
$ 4.19B
$ 285.43M
13
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.95
+0.18%
-1.01%
-1.10%
$ 3.47B
$ 65.59K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
15
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.334859
-0.31%
+0.01%
+2.10%
$ 1.39B
$ 26.29M
16
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7767
+0.62%
-2.33%
-5.16%
$ 1.31B
$ 977.30K
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 63,785
0.00%
+0.01%
-1.32%
$ 1.12B
$ 12.94K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 609.9
+0.18%
-0.00%
+3.96%
$ 1.07B
$ 240.08M
19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76.06
+0.62%
-0.00%
+4.75%
$ 973.75M
$ 420.73M
20
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
+195.30%
+14,244.87%
$ 858.46M
$ 172.53
21
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,482
0.00%
0.00%
-1.08%
$ 536.78M
$ 6.07K
22
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,499
+0.01%
-0.00%
-1.10%
$ 460.66M
$ 900.24K
23
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,420
+0.26%
-0.00%
-1.08%
$ 412.42M
$ 6.39K
24
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,139.52
+0.28%
0.00%
-0.67%
$ 352.01M
$ 4.93M
25
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,509
+0.03%
-0.00%
-1.07%
$ 285.09M
$ 8.16M
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.8
+0.21%
0.00%
+1.51%
$ 280.94M
$ 100.04K
27
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00601082
+0.21%
-0.00%
+1.81%
$ 280.65M
$ 1.29M
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.0000493
+0.45%
-4.02%
+1.25%
$ 272.65M
$ 3.02B
29
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63,510
+0.15%
-0.00%
-1.08%
$ 184.18M
$ 35.96K
30
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.45
+1.10%
+0.03%
+0.94%
$ 130.52M
$ 34.47M
31
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,139.43
+0.47%
0.00%
-0.75%
$ 107.14M
--
32
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 9.65E-6
-0.62%
0.00%
-15.79%
$ 82.92M
--
33
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
+0.19%
--
-1.04%
$ 62.07M
$ 25.56
34
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2.59
0.00%
+0.04%
-3.36%
$ 61.43M
$ 39.72K
35
$ 0.03562
0.00%
-2.15%
-3.25%
$ 42.09M
$ 14.02K
36
cETH
cETH
CETH
$ 37.82
+0.29%
0.00%
-0.71%
$ 41.94M
--
37
Snowbank
Snowbank
SB
$ 228.47
+0.97%
+0.02%
+5.06%
$ 36.47M
$ 9.54
38
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,009.16
+0.39%
0.00%
-0.78%
$ 35.59M
$ 112.91
39
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,490
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-1.08%
$ 35.20M
$ 9.48K
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.65
0.00%
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41
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
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$ 19.31
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
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+0.11%
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43
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
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44
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 197.85
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45
Wrapped OKB
Wrapped OKB
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46
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.211879
+0.23%
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-8.95%
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$ 3.00K
47
Wrapped NXM
Wrapped NXM
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+0.44%
+0.00%
-5.67%
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48
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.074383
+0.08%
-0.01%
-0.97%
$ 19.34M
$ 2.84M
49
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2,191.92
+0.34%
+0.00%
-0.10%
$ 18.63M
--
50
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1,276.17
+0.15%
-0.00%
-1.01%
$ 18.09M
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Crypto-Backed Tokens e por que são populares?
Tokens de Crypto-Backed Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 131 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1677.09B.
Qual é o token de Crypto-Backed Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Crypto-Backed Tokens acompanhados na MEXC, WONE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 195.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Crypto-Backed Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 131 tokens de Crypto-Backed Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Crypto-Backed Tokens incluem BTC, ETH, XRP. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Crypto-Backed Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Crypto-Backed Tokens é de aproximadamente $1677.09B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Crypto-Backed Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.