Preço de US Nerite Dollar hoje

O preço ao vivo de US Nerite Dollar (USND) hoje é $ 0.99808, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USND para USD é de $ 0.99808 por USND.

US Nerite Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,623,103, com um fornecimento em circulação de 1.63M USND. Nas últimas 24 horas, USND foi negociado entre $ 0.997986 (mínimo) e $ 1.003 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.61, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.931106.

No desempenho de curto prazo, USND movimentou-se -0.03% na última hora e -0.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de US Nerite Dollar (USND)

Capitalização de mercado $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Fornecimento Circulante 1.63M 1.63M 1.63M Fornecimento total 1,626,379.167732154 1,626,379.167732154 1,626,379.167732154

