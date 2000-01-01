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Principais tokens de Yield-Bearing Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Yield-Bearing Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.64M
2
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.58M
$ 1.82M
3
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.06
0.00%
+0.01%
+0.38%
$ 256.01M
$ 269.82
4
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 185.92M
$ 4.52
5
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.34
0.00%
+0.01%
+2.29%
$ 178.01M
$ 305.08K
6
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 167.07M
$ 446.75K
7
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,921.56
+0.30%
+0.00%
-0.34%
$ 164.85M
--
8
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.076
+0.09%
0.00%
+0.28%
$ 92.85M
--
9
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.086
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 67.11M
--
10
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.92M
$ 215.14
11
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.013
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 44.99M
$ 29.32K
12
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.51M
--
13
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.014
+0.10%
+0.00%
+0.20%
$ 36.36M
--
14
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.50M
--
15
THORChain Yield
THORChain Yield
TCY
$ 0.127319
+0.32%
+0.01%
-9.89%
$ 23.64M
$ 27.30K
16
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.59
0.00%
--
+0.21%
$ 21.89M
$ 5.97
17
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.012
+0.20%
+0.00%
+0.10%
$ 21.41M
$ 58.65
18
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,157.89
+0.53%
+0.01%
+0.01%
$ 19.50M
$ 4.84K
19
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH Quality
ETH:GWETHQ
$ 1,907.39
+0.44%
+0.01%
+0.18%
$ 17.04M
--
20
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,922.28
+0.44%
+0.01%
+0.19%
$ 17.01M
--
21
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,857.72
+0.83%
+0.00%
+0.35%
$ 15.37M
$ 2.70K
22
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.78M
--
23
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,404.05
0.00%
0.00%
+2.64%
$ 13.55M
--
24
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4,199.71
+0.32%
0.00%
-1.60%
$ 12.36M
$ 105.85
25
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
26
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0.386518
+8.73%
+0.24%
+24.74%
$ 11.46M
$ 36.89K
27
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.047
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 10.64M
$ 120.64
28
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETH
YOETH
$ 2,064.34
+0.43%
+0.01%
-0.27%
$ 10.57M
--
29
Balsa MM Fund
Balsa MM Fund
BMMF
$ 0.08369
0.00%
--
0.00%
$ 10.27M
$ 170.25
30
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.059
0.00%
0.00%
0.00%
$ 9.70M
--
31
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,929.41
+0.31%
+0.01%
+0.19%
$ 8.87M
--
32
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.12
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 8.23M
$ 282.19K
33
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.19M
--
34
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.04M
--
35
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,072.24
+0.28%
+0.00%
-0.35%
$ 7.57M
$ 169.03K
36
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.067
0.00%
--
+0.09%
$ 6.87M
$ 499.11
37
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.68M
--
38
Ease Staked NXM
Ease Staked NXM
STNXM
$ 52.69
0.00%
--
0.00%
$ 6.01M
$ 465.91
39
xHYPE
xHYPE
XHYPE
$ 1.042
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 5.76M
$ 650.64
40
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNB
MIBNB
$ 3,620.19
0.00%
--
0.00%
$ 5.68M
$ 80.19
41
Liquid Euro
Liquid Euro
WEEUR
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.25M
--
42
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.55M
--
43
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRY
FXARBUSDTRY
$ 0.085113
0.00%
+0.00%
+0.16%
$ 4.27M
$ 61.64
44
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 4.21M
--
45
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.09M
$ 137.98
46
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
--
+0.86%
$ 3.73M
$ 2.56K
47
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.715752
0.00%
-0.01%
+2.23%
$ 3.61M
$ 73.71
48
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
49
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.775324
+0.07%
-0.02%
-4.97%
$ 3.24M
$ 3.27K
50
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,918.26
+0.27%
-0.00%
-0.37%
$ 3.23M
$ 43.61K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Yield-Bearing Tokens e por que são populares?
Tokens de Yield-Bearing Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 86 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $4.20B.
Qual é o token de Yield-Bearing Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Yield-Bearing Tokens acompanhados na MEXC, AVLT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.24% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Yield-Bearing Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 86 tokens de Yield-Bearing Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Yield-Bearing Tokens incluem USDY, SUSDAI, SUSDD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Yield-Bearing Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Yield-Bearing Tokens é de aproximadamente $4.20B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Yield-Bearing Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.