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Principais tokens de Yield-Bearing Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Yield-Bearing Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 596.79K
2
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.64M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.03M
4
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998989
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 1.32B
$ 830.76K
5
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.06B
$ 1.34M
6
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 435.95M
$ 100.34K
7
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 257.25M
$ 1.07M
8
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.06
0.00%
+0.01%
+0.38%
$ 256.01M
$ 269.82
9
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 185.92M
$ 4.52
10
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 185.64M
$ 4.30M
11
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.34
0.00%
+0.01%
+2.29%
$ 178.01M
$ 305.08K
12
USDai
USDai
USDAI
$ 0.99911
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 174.12M
$ 2.59M
13
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 167.07M
$ 446.75K
14
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.004
0.00%
-0.00%
-0.20%
$ 104.18M
$ 45.04K
15
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
16
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.028
+0.10%
+0.00%
+0.19%
$ 95.76M
--
17
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.022
+0.10%
+0.00%
+0.10%
$ 73.50M
--
18
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.03
-0.10%
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0.00%
$ 70.59M
--
19
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.21M
--
20
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 59.90M
$ 1.99K
21
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.92M
$ 215.14
22
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
-0.79%
-0.00%
+0.81%
$ 54.32M
$ 1.25K
23
USDu
USDu
USDU
$ 0.998811
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 52.57M
$ 492.39K
24
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999148
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 50.49M
$ 1.08K
25
InfiniFi USD
InfiniFi USD
IUSD
$ 0.997935
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-0.19%
$ 47.81M
$ 194.42
26
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.013
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+0.20%
$ 44.99M
$ 29.32K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 56.24K
28
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.014
+0.10%
+0.00%
+0.20%
$ 36.36M
--
29
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.66M
$ 437.23K
30
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
+0.00%
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$ 31.46M
$ 10.03K
31
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.50M
--
32
Lido EarnUSD
Lido EarnUSD
EARNUSD
$ 1.023
-0.10%
0.00%
+0.10%
$ 26.71M
--
33
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.1
-0.90%
0.00%
-0.90%
$ 16.89M
$ 1.38M
34
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
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--
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$ 3.87
35
YieldFi yToken
YieldFi yToken
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$ 0.998454
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0.00%
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--
36
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.059
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0.00%
0.00%
$ 9.70M
--
37
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02373232
0.00%
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+0.43%
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--
38
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
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39
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
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40
sDOLA
sDOLA
SDOLA
$ 1.4
0.00%
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41
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
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--
42
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
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+0.20%
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--
43
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
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44
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
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--
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Aster Staked USDF
Aster Staked USDF
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evaUSDT
EVAUSDT
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47
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limUSD
LIMUSD
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-0.30%
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48
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evaUSDC
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--
0.00%
$ 2.50M
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49
International Stable Currency
International Stable Currency
ISC
$ 2.23
+1.36%
+0.01%
+0.90%
$ 2.49M
$ 1.24K
50
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.001
+0.10%
0.00%
-1.38%
$ 2.13M
$ 1.35K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Yield-Bearing Stablecoin e por que são populares?
Tokens de Yield-Bearing Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 74 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.76B.
Qual é o token de Yield-Bearing Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Yield-Bearing Stablecoin acompanhados na MEXC, USDM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.22% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Yield-Bearing Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 74 tokens de Yield-Bearing Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Yield-Bearing Stablecoin incluem SUSDS, USDY, SUSDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Yield-Bearing Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Yield-Bearing Stablecoin é de aproximadamente $13.76B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Yield-Bearing Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.