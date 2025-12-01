Preço de UpTop hoje

O preço ao vivo de UpTop (UPTOP) hoje é $ 0.00264867, com uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPTOP para USD é de $ 0.00264867 por UPTOP.

UpTop ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 555,817, com um fornecimento em circulação de 210.00M UPTOP. Nas últimas 24 horas, UPTOP foi negociado entre $ 0.00263336 (mínimo) e $ 0.00265947 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04540951, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00262142.

No desempenho de curto prazo, UPTOP movimentou-se -0.08% na última hora e -2.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UpTop (UPTOP)

Capitalização de mercado $ 555.82K$ 555.82K $ 555.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Fornecimento Circulante 210.00M 210.00M 210.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de UpTop é $ 555.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPTOP é 210.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.65M.