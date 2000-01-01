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Principais tokens de Binance Alpha Spotlight por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Binance Alpha Spotlight. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33547
+1.01%
+0.15%
-5.15%
$ 1.63B
$ 782.60K
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.10871
+0.96%
-1.67%
-4.79%
$ 1.45B
$ 76.09K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.01%
+0.04%
+0.03%
$ 1.00B
$ 52.16K
4
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9718
-0.17%
-0.17%
+4.00%
$ 989.19M
$ 28.97K
5
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.207328
+0.97%
+26.09%
+39.21%
$ 582.52M
$ 10.13M
6
VVV
VVV
VVV
$ 11.99
+1.56%
+0.73%
+3.44%
$ 558.42M
$ 6.38K
7
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.47672
+0.19%
-4.96%
-12.23%
$ 478.37M
$ 115.59K
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4121
+0.44%
-1.22%
-4.12%
$ 392.77M
$ 158.55K
9
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.598
+0.89%
+10.71%
+5.79%
$ 392.59M
$ 532.98K
10
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002803
+1.04%
+0.32%
+4.72%
$ 279.01M
$ 187.01B
11
Humanity
Humanity
H
$ 0.09286
+2.49%
+2.98%
+19.95%
$ 262.09M
$ 2.73M
12
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.6356
-1.32%
+57.50%
+162.19%
$ 261.14M
$ 1.88M
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06496
+0.40%
-0.44%
-0.54%
$ 186.76M
$ 858.02K
14
KOGE
KOGE
KOGE
$ 53.73
+0.06%
+0.01%
-9.56%
$ 181.61M
$ 10.68K
15
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.14968
+0.16%
-1.10%
-2.53%
$ 176.85M
$ 396.36K
16
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04802
-0.52%
-9.32%
-14.03%
$ 165.24M
$ 1.80M
17
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14895
-0.39%
-1.54%
-13.01%
$ 148.44M
$ 521.06K
18
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.95391
-0.40%
-17.47%
-52.83%
$ 147.44M
$ 4.22M
19
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13163
+1.16%
-3.92%
+3.60%
$ 132.07M
$ 889.74K
20
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37396
+1.27%
+2.29%
+9.59%
$ 125.93M
$ 326.62K
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.2155
-0.74%
-0.42%
-0.42%
$ 110.53M
$ 667.41K
22
$ 70.95
+0.60%
+0.17%
+12.03%
$ 100.29M
$ 4.26K
23
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01328
-0.23%
+0.76%
-1.64%
$ 95.76M
$ 4.56M
24
Newton
Newton
AB
$ 0.000941
-0.63%
-0.63%
-3.29%
$ 92.99M
$ 9.12M
25
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004988
-0.36%
-1.74%
+3.01%
$ 92.98M
$ 119.10B
26
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1427
0.00%
-1.88%
-2.33%
$ 89.93M
$ 503.58
27
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01839
+0.44%
-0.87%
-12.98%
$ 88.55M
$ 3.03M
28
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008148
-0.55%
-5.59%
+16.10%
$ 81.04M
$ 12.80M
29
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003903
+0.52%
-4.42%
-3.47%
$ 78.42M
$ 15.75M
30
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.08327
-1.23%
+7.63%
-17.19%
$ 78.19M
$ 42.77M
31
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3086
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+0.98%
+2.86%
$ 75.39M
$ 373.77K
32
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2962
0.00%
+0.37%
-5.58%
$ 74.78M
$ 11.24K
33
Data Network
Data Network
DATA
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+0.10%
-0.84%
-4.90%
$ 71.23M
$ 390.14K
34
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.01986
-0.45%
+3.04%
-2.25%
$ 65.22M
$ 2.79M
35
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016999
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+4.21%
$ 63.66M
$ 63.40M
36
Talus
Talus
US
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-1.88%
-17.50%
-46.04%
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$ 6.69M
37
DAPPOS
DAPPOS
DOS
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+0.80%
-13.28%
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$ 63.14M
$ 577.56K
38
UnifAI
UnifAI
UAI
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$ 622.71K
39
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2242
+2.58%
+81.12%
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$ 60.14M
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40
Allora
Allora
ALLO
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$ 380.46K
41
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
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+1.01%
+3.60%
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$ 1.06M
42
VELO
VELO
VELO
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-0.64%
+1.31%
+1.66%
$ 57.17M
$ 8.74M
43
Billions
Billions
BILL
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44
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0.00%
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+2.53%
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$ 397.01
45
Orochi Network
Orochi Network
ON
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-17.23%
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46
Walrus
Walrus
WAL
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47
River
River
RIVER
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48
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
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-0.89%
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$ 2.73M
49
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
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+0.24%
+0.13%
+4.62%
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$ 5.76M
50
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22125
+0.21%
+0.47%
+5.47%
$ 43.26M
$ 148.84K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Binance Alpha Spotlight e por que são populares?
Tokens de Binance Alpha Spotlight representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 372 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.86B.
Qual é o token de Binance Alpha Spotlight com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Binance Alpha Spotlight acompanhados na MEXC, BR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 81.12% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Binance Alpha Spotlight existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 372 tokens de Binance Alpha Spotlight, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Binance Alpha Spotlight incluem ONDO, M, U. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Binance Alpha Spotlight?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Binance Alpha Spotlight é de aproximadamente $13.86B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance Alpha Spotlight, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.