Preço de Smoking Wizard hoje

O preço ao vivo de Smoking Wizard (WIZARD) hoje é $ 0, com uma variação de 11.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WIZARD para USD é de $ 0 por WIZARD.

Smoking Wizard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 303,030, com um fornecimento em circulação de 999.77M WIZARD. Nas últimas 24 horas, WIZARD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WIZARD movimentou-se -4.32% na última hora e +1.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 21.57K.

Informações de mercado de Smoking Wizard (WIZARD)

Capitalização de mercado $ 303.03K$ 303.03K $ 303.03K Volume (24h) $ 21.57K$ 21.57K $ 21.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 303.03K$ 303.03K $ 303.03K Fornecimento Circulante 999.77M 999.77M 999.77M Fornecimento total 999,767,716.140138 999,767,716.140138 999,767,716.140138

A capitalização de mercado atual de Smoking Wizard é $ 303.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 21.57K. A oferta em circulação de WIZARD é 999.77M, com um fornecimento total de 999767716.140138. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 303.03K.