Informações de preço de real fast (SPEED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.78% Alteração de Preço (1D) -3.05% Variação de Preço (7d) -25.84% Variação de Preço (7d) -25.84%

O preço em tempo real de real fast (SPEED) é --. Nas últimas 24 horas, SPEED foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPEED é $ 0.03378043, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPEED variou +0.78% na última hora, -3.05% nas últimas 24 horas e -25.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de real fast (SPEED)

Capitalização de mercado $ 230.69K$ 230.69K $ 230.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 230.69K$ 230.69K $ 230.69K Fornecimento Circulante 733.27M 733.27M 733.27M Fornecimento total 733,266,331.537729 733,266,331.537729 733,266,331.537729

A capitalização de mercado atual de real fast é $ 230.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPEED é 733.27M, com um fornecimento total de 733266331.537729. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 230.69K.