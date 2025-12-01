Preço de ORYNTH hoje

O preço ao vivo de ORYNTH (ORY) hoje é $ 0.00028731, com uma variação de 11.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORY para USD é de $ 0.00028731 por ORY.

ORYNTH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 287,283, com um fornecimento em circulação de 999.92M ORY. Nas últimas 24 horas, ORY foi negociado entre $ 0.00028635 (mínimo) e $ 0.00032975 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00368344, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00011766.

No desempenho de curto prazo, ORY movimentou-se -0.35% na última hora e +7.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ORYNTH (ORY)

Capitalização de mercado $ 287.28K$ 287.28K $ 287.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 287.28K$ 287.28K $ 287.28K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,923,531.6078767 999,923,531.6078767 999,923,531.6078767

A capitalização de mercado atual de ORYNTH é $ 287.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORY é 999.92M, com um fornecimento total de 999923531.6078767. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 287.28K.