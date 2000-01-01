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Principais tokens de BagsApp Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor BagsApp Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006363
+0.17%
-0.91%
+0.44%
$ 63.45M
$ 97.31M
2
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03948
+0.08%
-3.51%
-3.56%
$ 21.92M
$ 1.89M
3
Fartboy
Fartboy
FARTBOY
$ 0.008445
0.00%
-0.94%
-5.20%
$ 8.45M
$ 6.83M
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2719
+0.56%
-5.69%
-10.08%
$ 3.75M
$ 204.41K
5
Orynth
Orynth
ORY
$ 0.0003176
+0.30%
-0.04%
+2.42%
$ 317.25K
$ 518.79
6
HoldFlow
HoldFlow
HOLD
$ 0.00023269
+0.45%
-0.07%
-14.17%
$ 232.70K
$ 602.30
7
BUY THE HAT
BUY THE HAT
BTH
$ 0.00017979
-0.44%
+0.05%
+13.69%
$ 176.00K
$ 2.87K
8
x402 Singularity Layer
x402 Singularity Layer
SGL
$ 0.00016774
-0.39%
+0.05%
-30.74%
$ 167.56K
$ 19.05K
9
Nyan Cat
Nyan Cat
NYAN
$ 0.00012015
+0.29%
-0.06%
-8.63%
$ 120.14K
$ 1.96K
10
p0 Systems
p0 Systems
P0
$ 8.639E-5
-4.28%
+4.50%
-40.57%
$ 78.92K
--
11
Symbient Life
Symbient Life
LIFE
$ 7.296E-5
+0.21%
-15.60%
-35.07%
$ 72.95K
--
12
FITTED
FITTED
FITTED
$ 5.482E-5
+0.22%
+8.50%
+13.10%
$ 54.82K
--
13
Pentagon Pizza Watch
Pentagon Pizza Watch
PPW
$ 4.793E-5
+0.21%
-0.50%
-0.66%
$ 47.93K
--
14
x1xhlol
x1xhlol
X1XHLOL
$ 4.069E-5
+0.22%
-6.90%
-14.48%
$ 40.68K
--
15
GABLE
GABLE
GABLE
$ 3.716E-5
+0.27%
-2.20%
+0.19%
$ 35.87K
--
16
SKS Cartoon
SKS Cartoon
SKS
$ 3.546E-5
+0.23%
-11.60%
+20.69%
$ 35.43K
--
17
Gas Town
Gas Town
GAS
$ 3.413E-5
+0.21%
-18.40%
-3.29%
$ 34.11K
--
18
Seedless Wallet
Seedless Wallet
SEED
$ 3.317E-5
0.00%
-7.90%
-17.32%
$ 33.17K
--
19
rekill
rekill
REKILL
$ 2.99E-5
+0.20%
+7.50%
+32.59%
$ 29.89K
--
20
ELLIE
ELLIE
ELLIE
$ 2.611E-5
+0.23%
-9.00%
-5.91%
$ 26.10K
--
21
Chinchilla Haton
Chinchilla Haton
HATON
$ 1.975E-5
-0.20%
+2.60%
+2.65%
$ 19.43K
--
22
The Roaring Kitty
The Roaring Kitty
TRK
$ 1.674E-5
+0.18%
+6.00%
-9.17%
$ 16.74K
--
23
Free Republic of Verdis
Free Republic of Verdis
VERDIS
$ 1.612E-5
0.00%
-2.20%
-2.89%
$ 16.09K
--
24
Lulu the Ostrich
Lulu the Ostrich
LULU
$ 1.31E-5
+0.23%
-0.50%
+9.53%
$ 13.10K
--
25
Agent Town
Agent Town
AGENTTOWN
$ 1.279E-5
-0.93%
-1.90%
+0.39%
$ 12.65K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006035
+1.25%
-5.75%
+7.16%
--
$ 2.39B
27
EverValue Coin
EverValue Coin
EVA
$ 33.62
0.00%
-1.53%
-1.42%
--
$ 3.27K
28
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001529
0.00%
-6.94%
-15.24%
--
$ 196.90K

Perguntas frequentes

O que são tokens de BagsApp Ecosystem e por que são populares?
Tokens de BagsApp Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 28 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $99.15M.
Qual é o token de BagsApp Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de BagsApp Ecosystem acompanhados na MEXC, FITTED apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de BagsApp Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 28 tokens de BagsApp Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de BagsApp Ecosystem incluem DOG, HIVE, FARTBOY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria BagsApp Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de BagsApp Ecosystem é de aproximadamente $99.15M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor BagsApp Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.