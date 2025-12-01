Preço de Mitosis EOL BNB hoje

O preço ao vivo de Mitosis EOL BNB (MIBNB) hoje é $ 890.83, com uma variação de 2.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIBNB para USD é de $ 890.83 por MIBNB.

Mitosis EOL BNB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 888,233, com um fornecimento em circulação de 998.36 MIBNB. Nas últimas 24 horas, MIBNB foi negociado entre $ 865.15 (mínimo) e $ 893.51 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,341.21, enquanto a mínima histórica foi de $ 788.63.

No desempenho de curto prazo, MIBNB movimentou-se +0.04% na última hora e +5.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Capitalização de mercado $ 888.23K$ 888.23K $ 888.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 888.23K$ 888.23K $ 888.23K Fornecimento Circulante 998.36 998.36 998.36 Fornecimento total 998.3646700273019 998.3646700273019 998.3646700273019

