Preço de Mind AI hoje

O preço ao vivo de Mind AI (MA) hoje é $ 0, com uma variação de 8.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MA para USD é de $ 0 por MA.

Mind AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,421, com um fornecimento em circulação de 105.07M MA. Nas últimas 24 horas, MA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01730064, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MA movimentou-se +1.42% na última hora e -21.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mind AI (MA)

Capitalização de mercado $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.62K$ 44.62K $ 44.62K Fornecimento Circulante 105.07M 105.07M 105.07M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mind AI é $ 40.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MA é 105.07M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.62K.