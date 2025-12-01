Preço de mfercoin hoje

O preço ao vivo de mfercoin (MFER) hoje é $ 0.00320365, com uma variação de 3.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MFER para USD é de $ 0.00320365 por MFER.

mfercoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,202,543, com um fornecimento em circulação de 1000.00M MFER. Nas últimas 24 horas, MFER foi negociado entre $ 0.00310163 (mínimo) e $ 0.00350501 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.263597, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00261383.

No desempenho de curto prazo, MFER movimentou-se -0.93% na última hora e +13.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de mfercoin (MFER)

Capitalização de mercado $ 3.20M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.20M Fornecimento Circulante 1000.00M Fornecimento total 999,998,066.04

