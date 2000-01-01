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Principais tokens de Base Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Base Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,647.26
+0.25%
-0.21%
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$ 1.27T
$ 6.65K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
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-4.53%
$ 2.60B
$ 158.48B
3
Pepe
Pepe
PEPE
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-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002265
+0.45%
-2.63%
-19.51%
$ 198.60M
$ 172.74B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13167
+1.16%
-3.92%
+3.60%
$ 132.07M
$ 889.74K
6
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006363
+0.17%
-0.91%
+0.44%
$ 63.45M
$ 97.31M
7
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.103
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-2.28%
$ 59.64M
$ 495.49K
8
Turbo
Turbo
TURBO
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9
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001005
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$ 541.55M
10
Purr
Purr
PURR
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$ 828.61K
11
Brett
Brett
BRETT
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12
MOG Coin
MOG Coin
MOG
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13
Block Street
Block Street
BSB
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14
Degen
Degen
DEGEN
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15
SNEK
SNEK
SNEK
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16
Based
Based
BASED
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17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
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18
Bald
Bald
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--
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19
PONKE
PONKE
PONKE
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$ 4.26M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
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$ 4.63M
21
Andy
Andy
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$ 5.16M
$ 10.14B
22
Nomina
Nomina
NOM
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23
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LandWolf
LWOLF
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24
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FWOG
FWOG
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25
DOGINME
DOGINME
DOGINME
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$ 922.51M
26
Bluefin
Bluefin
BLUE
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27
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
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$ 3.77M
--
28
Hey Anon
Hey Anon
ANON
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29
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Ski Mask Dog
SKI
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$ 7.14K
30
unstable coin
unstable coin
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31
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DebtReliefBot
DRB
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--
32
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GME
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33
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B-Lucky
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KiboShib
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--
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Goldn
GOLDN
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Donotfomoew
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Coding Dino
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BORED
BORED
BORED
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Ping
Ping
PING
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43
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
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Cocoro
Cocoro
COCORO
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45
noice
noice
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46
Dimes
Dimes
DIME
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Piggycell
Piggycell
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Mochi
Mochi
MOCHI
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AEROBUD
AEROBUD
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$ 2.11K
50
Panana
Panana
$PANANA
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+0.66%
+1.80%
+0.66%
$ 629.98K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Base Meme e por que são populares?
Tokens de Base Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 220 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1279.41B.
Qual é o token de Base Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Base Meme acompanhados na MEXC, TRUMPENG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 46.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Base Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 220 tokens de Base Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Base Meme incluem BTC, SHIB, PEPE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Base Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Base Meme é de aproximadamente $1279.41B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Base Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.