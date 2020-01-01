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Principais tokens de Airdropped Tokens by NFT Projects por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Airdropped Tokens by NFT Projects. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006274
+1.16%
-1.86%
+4.12%
$ 394.13M
$ 33.39M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1234
+0.16%
-4.73%
-8.14%
$ 123.00M
$ 1.27M
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00123222
-0.02%
-0.00%
-9.32%
$ 99.55M
$ 19.53K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002418
+0.79%
-2.43%
-0.82%
$ 13.34M
$ 20.95M
5
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001305
+1.00%
-4.58%
+1.78%
$ 10.23M
$ 45.01M
6
ALI
ALI
ALI
$ 0.001046
+1.05%
+1.93%
-0.38%
$ 9.65M
$ 9.92M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00012913
-0.04%
+0.01%
-3.64%
$ 6.05M
$ 172.91K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00191527
+0.84%
-0.00%
+4.56%
$ 1.72M
$ 1.24
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0.00044242
-0.31%
-0.07%
-1.76%
$ 442.42K
$ 3.69K
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0.0006474
0.00%
-0.02%
-0.68%
$ 249.57K
$ 1.29
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0.05062
-0.53%
-11.48%
+6.39%
--
$ 980.17K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Airdropped Tokens by NFT Projects e por que são populares?
Tokens de Airdropped Tokens by NFT Projects representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $658.39M.
Qual é o token de Airdropped Tokens by NFT Projects com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Airdropped Tokens by NFT Projects acompanhados na MEXC, ALI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.93% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Airdropped Tokens by NFT Projects existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Airdropped Tokens by NFT Projects, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Airdropped Tokens by NFT Projects incluem PENGU, APE, LION. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Airdropped Tokens by NFT Projects?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Airdropped Tokens by NFT Projects é de aproximadamente $658.39M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Airdropped Tokens by NFT Projects, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.