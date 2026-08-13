Preço de Liluni hoje

O preço ao vivo de Liluni (LILUNI) hoje é $ 0.00116888, com uma variação de 14.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LILUNI para USD é de $ 0.00116888 por LILUNI.

Liluni ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,168,881, com um fornecimento em circulação de 1.00B LILUNI. Nas últimas 24 horas, LILUNI foi negociado entre $ 0.00110452 (mínimo) e $ 0.00177324 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00506463, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LILUNI movimentou-se -0.87% na última hora e -45.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 514.04K.

Informações de mercado de Liluni (LILUNI)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) $ 514.04K$ 514.04K $ 514.04K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Liluni é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 514.04K. A oferta em circulação de LILUNI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.