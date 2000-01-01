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Principais tokens de Robinhood Chain Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Robinhood Chain Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07037
-0.13%
-2.83%
+1.62%
$ 11.95B
$ 97.59M
2
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001006
+0.10%
-2.43%
-3.37%
$ 42.28M
$ 531.90M
3
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009767
-0.69%
+3.03%
+8.76%
$ 39.29M
$ 11.66M
4
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009969
-0.14%
-1.06%
-1.56%
$ 38.76M
$ 612.19B
5
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.000000062
+0.60%
+1.67%
+4.00%
$ 20.22M
$ 3.53T
6
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.01979615
-0.06%
-0.00%
-1.50%
$ 19.80M
$ 702.14K
7
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
8
What IF
What IF
IF
$ 0.00781504
-2.35%
-0.14%
-55.13%
$ 7.10M
$ 1.19M
9
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003255
-0.46%
-2.02%
-5.06%
$ 2.36M
$ 19.41B
10
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00229563
-3.07%
-0.04%
+22.36%
$ 2.30M
$ 48.71K
11
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00546678
-1.18%
-0.00%
+194.82%
$ 2.12M
$ 4.36K
12
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00117434
+1.21%
-0.17%
-45.54%
$ 1.17M
$ 659.75K
13
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.7E-6
+0.37%
+11.10%
-56.03%
$ 1.14M
--
14
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00085874
+6.14%
-0.13%
-48.93%
$ 858.74K
$ 472.20K
15
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00081939
+0.02%
-0.05%
-25.75%
$ 808.96K
$ 70.45K
16
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00087348
-2.12%
+0.26%
+46.18%
$ 799.91K
$ 566.31K
17
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00079619
+15.21%
+0.39%
+43.31%
$ 796.19K
$ 161.10K
18
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00079059
+0.92%
-0.06%
-10.72%
$ 790.58K
$ 260.93K
19
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.00075858
-5.33%
+0.88%
+262.73%
$ 720.33K
$ 1.37M
20
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00068703
+4.18%
-0.34%
+70.49%
$ 678.52K
$ 51.09K
21
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00072515
-1.82%
-0.09%
-47.52%
$ 666.40K
$ 195.64K
22
Dog on Wire
Dog on Wire
DOW
$ 0.00049921
-14.09%
+0.02%
+4,049.71%
$ 489.94K
$ 577.81K
23
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00047308
-0.32%
+0.77%
+455.91%
$ 473.08K
$ 218.45K
24
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 3.92E-6
-1.01%
+26.50%
-22.83%
$ 391.95K
--
25
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.00034895
+6.05%
+1.72%
-35.82%
$ 349.22K
$ 433.09K
26
URU
URU
URU
$ 0.00053488
+0.72%
-0.14%
+5.71%
$ 326.27K
$ 14.18K
27
Vibing Cat
Vibing Cat
VIBE CAT
$ 0.00036466
+1.52%
+0.33%
+48.66%
$ 316.92K
$ 63.33K
28
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.00031458
-6.57%
+0.44%
+303.20%
$ 296.00K
$ 198.69K
29
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00032644
+0.11%
+0.63%
-10.47%
$ 260.86K
$ 52.95K
30
Fonz on Pons
Fonz on Pons
FONZ
$ 0.00032002
-1.46%
+0.35%
+254.59%
$ 260.41K
$ 127.98K
31
Copper pot of wealth
Copper pot of wealth
COOKWARE
$ 0.00027607
+1.12%
+0.41%
+123.09%
$ 246.60K
$ 64.17K
32
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00022638
-1.06%
-0.03%
-38.31%
$ 226.40K
$ 68.67K
33
The Little Guy
The Little Guy
GUY
$ 0.00022507
+0.04%
+0.07%
+21.74%
$ 225.08K
$ 12.00K
34
SHIBCAT
SHIBCAT
SHIBCAT
$ 0.00022217
+1.99%
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$ 222.19K
$ 26.03K
35
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.2E-6
0.00%
-1.00%
-8.71%
$ 220.47K
--
36
Vladhood
Vladhood
VLAD
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$ 261.89K
37
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
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38
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
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$ 197.39K
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39
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00019497
-0.01%
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$ 191.91K
$ 141.78K
40
divinely protected
divinely protected
222
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-0.18%
-14.93%
$ 190.41K
$ 260.18K
41
4663
4663
4663
$ 0.00018518
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$ 185.18K
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42
Peeps
Peeps
PEEPS
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-0.08%
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$ 1.21K
43
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.0001766
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$ 12.21K
44
Apes Together Strong
Apes Together Strong
APES
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45
Swole Doge
Swole Doge
SWOGE
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$ 170.86K
$ 17.24K
46
StagWifHood
StagWifHood
STAG
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$ 169.06K
$ 1.59K
47
Baby Cash Cat
Baby Cash Cat
BABYCASHCAT
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-0.93%
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$ 166.37K
$ 31.82K
48
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.00015981
-0.55%
-0.20%
-62.68%
$ 159.81K
$ 18.65K
49
Robinhood Pepe
Robinhood Pepe
REPE
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-3.70%
+0.18%
-36.36%
$ 129.53K
$ 31.92K
50
Cooper
Cooper
COOPER
$ 0.00013284
+2.29%
+0.30%
+22.12%
$ 129.37K
$ 38.97K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Robinhood Chain Meme e por que são populares?
Tokens de Robinhood Chain Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 121 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.16B.
Qual é o token de Robinhood Chain Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Robinhood Chain Meme acompanhados na MEXC, INU apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 173.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Robinhood Chain Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 121 tokens de Robinhood Chain Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Robinhood Chain Meme incluem DOGE, TOSHI, HOME. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Robinhood Chain Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Robinhood Chain Meme é de aproximadamente $12.16B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Robinhood Chain Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.