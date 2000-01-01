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Principais tokens de Robinhood Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Robinhood Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07037
-0.13%
-2.83%
+1.62%
$ 11.95B
$ 97.59M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999657
-0.02%
0.00%
-0.01%
$ 3.47B
$ 268.81M
4
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002721
-0.26%
-4.91%
-2.80%
$ 1.12B
$ 74.24B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5974
-0.22%
+9.75%
+6.78%
$ 391.41M
$ 522.37K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1387
+0.15%
-1.57%
-0.79%
$ 137.84M
$ 2.11M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1244
+0.08%
-4.26%
-7.84%
$ 123.50M
$ 1.28M
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08366
+0.14%
-0.62%
-0.28%
$ 117.51M
$ 663.20K
9
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.004
0.00%
0.00%
-0.20%
$ 104.18M
$ 45.04K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0741
+0.10%
-0.55%
-2.36%
$ 101.13M
$ 2.87M
11
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007989
+0.46%
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-0.94%
$ 55.23M
$ 92.01M
12
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03259
+0.21%
-0.55%
+15.61%
$ 54.50M
$ 1.92M
13
ELF
ELF
ELF
$ 0.05986
-0.07%
-9.04%
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$ 49.36M
$ 878.46K
14
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001006
+0.10%
-2.43%
-3.37%
$ 42.28M
$ 531.90M
15
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.28M
--
16
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005258
-0.02%
-2.32%
-6.24%
$ 39.50M
$ 14.40M
17
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009767
-0.69%
+3.03%
+8.76%
$ 39.29M
$ 11.66M
18
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009969
-0.14%
-1.06%
-1.56%
$ 38.76M
$ 612.19B
19
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01355
+3.01%
+6.28%
+0.66%
$ 30.56M
$ 18.88M
20
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002813
-2.45%
-7.98%
-7.34%
$ 28.84M
$ 194.82M
21
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02064
+0.78%
-0.34%
-4.68%
$ 27.12M
$ 4.11M
22
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0011563
-0.41%
-3.79%
-7.73%
$ 26.90M
$ 47.05M
23
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010277
+1.38%
-17.11%
-0.57%
$ 22.81M
$ 9.10M
24
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.0397
-0.33%
-2.69%
-4.23%
$ 21.86M
$ 1.93M
25
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010198
-0.17%
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$ 21.27M
$ 7.40T
26
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.000000062
+0.60%
+1.67%
+4.00%
$ 20.22M
$ 3.53T
27
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.01979615
-0.06%
-0.00%
-1.50%
$ 19.80M
$ 702.14K
28
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
29
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.089
-0.11%
-9.43%
+0.23%
$ 16.45M
$ 384.74K
30
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01352
-0.30%
-3.64%
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$ 13.51M
$ 4.25M
31
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002713
+1.19%
-2.08%
-5.21%
$ 11.69M
$ 20.33M
32
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0607
0.00%
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$ 9.01M
$ 140.20K
33
What IF
What IF
IF
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$ 7.10M
$ 1.19M
34
Flayer
Flayer
FLAY
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$ 3.58M
$ 6.88K
35
unstable coin
unstable coin
USDUC
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-0.61%
-25.72%
$ 2.78M
$ 20.49M
36
GME
GME
GME
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$ 2.42M
$ 164.77M
37
Wen
Wen
WEN
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$ 19.41B
38
LOXI
LOXI
LOXI
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39
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
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40
wire bot
wire bot
WIRE
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$ 1.26M
41
Vexanium
Vexanium
VEX
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42
Kitsu
Kitsu
KITSU
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43
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
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44
Liluni
Liluni
LILUNI
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45
flETH
flETH
FLETH
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46
Lady Marian
Lady Marian
MARIAN
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47
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
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+11.10%
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--
48
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
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-0.33%
+0.10%
+14.41%
$ 1.04M
$ 9.81K
49
RAXOL
RAXOL
RAXOL
$ 0.00103954
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+45.71%
$ 1.04M
$ 76.47K
50
Boardwalk
Boardwalk
BWLK
$ 0.333323
0.00%
0.00%
-4.80%
$ 996.56K
$ 11.14

Perguntas frequentes

O que são tokens de Robinhood Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Robinhood Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 244 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $22.72B.
Qual é o token de Robinhood Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Robinhood Ecosystem acompanhados na MEXC, INU apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 173.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Robinhood Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 244 tokens de Robinhood Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Robinhood Ecosystem incluem DOGE, USDE, USDG. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Robinhood Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Robinhood Ecosystem é de aproximadamente $22.72B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Robinhood Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.