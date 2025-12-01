Preço de KOLS hoje

O preço ao vivo de KOLS (KOLS) hoje é $ 0.00015307, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOLS para USD é de $ 0.00015307 por KOLS.

KOLS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 153,070, com um fornecimento em circulação de 999.99M KOLS. Nas últimas 24 horas, KOLS foi negociado entre $ 0.00015374 (mínimo) e $ 0.00015775 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00095304, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00014106.

No desempenho de curto prazo, KOLS movimentou-se -0.60% na última hora e +4.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KOLS (KOLS)

Capitalização de mercado $ 153.07K$ 153.07K $ 153.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 153.07K$ 153.07K $ 153.07K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,990,551.010629 999,990,551.010629 999,990,551.010629

