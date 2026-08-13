Preço de Kitty AI hoje

O preço ao vivo de Kitty AI (KITTY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITTY para USD é de $ 0 por KITTY.

Kitty AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,915, com um fornecimento em circulação de 994.69M KITTY. Nas últimas 24 horas, KITTY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00490551, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KITTY movimentou-se -0.39% na última hora e -1.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kitty AI (KITTY)

Capitalização de mercado $ 69.92K$ 69.92K $ 69.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.92K$ 69.92K $ 69.92K Fornecimento Circulante 994.69M 994.69M 994.69M Fornecimento total 994,685,833.0 994,685,833.0 994,685,833.0

A capitalização de mercado atual de Kitty AI é $ 69.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KITTY é 994.69M, com um fornecimento total de 994685833.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.92K.