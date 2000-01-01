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Principais tokens de Cat-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Cat-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,636.51
+0.25%
-0.21%
-1.06%
$ 1.27T
$ 6.65K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
3
WIKI CAT
WIKI CAT
WKC
$ 0.00000008739
+0.19%
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+27.79%
$ 47.34M
$ 1.12T
4
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001005
+0.40%
-2.43%
-3.55%
$ 42.24M
$ 541.55M
5
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04212
+0.89%
-1.01%
-1.68%
$ 41.32M
$ 1.47M
6
Purr
Purr
PURR
$ 0.06582
+0.32%
+1.45%
-2.85%
$ 39.13M
$ 828.61K
7
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009923
+0.68%
-1.31%
-1.68%
$ 38.75M
$ 612.58B
8
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3515
+0.26%
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-3.49%
$ 35.15M
$ 153.84K
9
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003261
+0.74%
-2.42%
+1.08%
$ 29.01M
$ 171.15M
10
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004686
-0.04%
-2.98%
-6.19%
$ 26.24M
$ 118.38M
11
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000172
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$ 12.73M
$ 37.17B
12
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009967
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$ 9.52M
$ 5.79M
13
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01865
0.00%
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-1.68%
$ 9.23M
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14
Tsuki
Tsuki
TSUKI
$ 0.00583995
+0.72%
-0.07%
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$ 5.54M
$ 212.28K
15
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00454176
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$ 4.50M
$ 48.29K
16
michi
michi
MICHI
$ 0.00302473
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$ 3.03M
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17
Wen
Wen
WEN
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$ 2.37M
$ 19.39B
18
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00553947
0.00%
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$ 2.15M
$ 4.09K
19
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00200822
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$ 2.00M
$ 230.06K
20
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.09E-6
-0.16%
+1.60%
-6.74%
$ 1.75M
--
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
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-0.06%
-0.00%
-12.34%
$ 1.72M
$ 291.14
22
lmeow
lmeow
LMEOW
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$ 1.54M
$ 2.22K
23
Nya
Nya
NYA
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-0.20%
+2.49%
$ 1.48M
--
24
OciCat Token
OciCat Token
OCICAT
$ 4.401E-9
+0.85%
-7.30%
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$ 1.44M
--
25
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002271
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-1.62%
$ 1.40M
$ 172.64M
26
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00138592
+1.94%
+0.12%
-0.38%
$ 1.39M
$ 108.91K
27
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.69E-6
0.00%
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$ 1.13M
--
28
MEOW
MEOW
MEOW
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$ 1.07M
$ 84.78
29
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
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$ 950.14K
$ 246.44K
30
NianNian
NianNian
NIANNIAN
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$ 13.56K
31
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00092447
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32
hehe
hehe
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33
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CatSlap
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34
daCat
daCat
DACAT
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--
35
mini
mini
MINI
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36
Hosico
Hosico
HOSICO
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LEO
LEO
LEO
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--
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Shiro Neko
Shiro Neko
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Mochi
MOCHI
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--
41
world licking cat
world licking cat
LICKINGCAT
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42
Vibing Cat Coin
Vibing Cat Coin
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BONGO CAT
BONGO CAT
BONGO
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44
FatCat
FatCat
FATCAT
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45
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
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46
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
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47
Real Smurf Cat
Real Smurf Cat
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--
48
Hemule
Hemule
HEMULE
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49
Spinning Cat
Spinning Cat
OIIAOIIA
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$ 435.41K
$ 8.93K
50
Happy Cat
Happy Cat
HAPPY
$ 0.00012925
+0.33%
-0.04%
+8.35%
$ 430.84K
$ 332.65K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Cat-Themed e por que são populares?
Tokens de Cat-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 248 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1350.07B.
Qual é o token de Cat-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Cat-Themed acompanhados na MEXC, BREADCAT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 48.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Cat-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 248 tokens de Cat-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Cat-Themed incluem BTC, USDC, WKC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Cat-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Cat-Themed é de aproximadamente $1350.07B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Cat-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.