Preço de IoTAI hoje

O preço ao vivo de IoTAI (IOTAI) hoje é $ 0.00527616, com uma variação de 7.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IOTAI para USD é de $ 0.00527616 por IOTAI.

IoTAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 527,264, com um fornecimento em circulação de 100.00M IOTAI. Nas últimas 24 horas, IOTAI foi negociado entre $ 0.00523362 (mínimo) e $ 0.00568777 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04887246, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00293688.

No desempenho de curto prazo, IOTAI movimentou-se -0.03% na última hora e -0.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IoTAI (IOTAI)

Capitalização de mercado $ 527.26K$ 527.26K $ 527.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 527.26K$ 527.26K $ 527.26K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

