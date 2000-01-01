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Principais tokens de Decentralized Exchange (DEX) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Decentralized Exchange (DEX). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.65
+0.21%
+3.89%
+1.93%
$ 14.34B
$ 13.13K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.563
+0.79%
-6.11%
-11.78%
$ 2.21B
$ 192.81K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6032
+0.15%
-0.48%
+0.52%
$ 1.63B
$ 312.18K
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3855
+0.15%
+2.13%
+0.34%
$ 590.85M
$ 228.96K
5
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1725
+0.94%
-2.56%
-5.51%
$ 569.43M
$ 912.66K
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.42%
-0.75%
+4.17%
$ 509.50M
$ 207.36K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2579
+0.19%
-1.36%
+20.23%
$ 395.71M
$ 5.43M
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4118
+0.44%
-1.22%
-4.12%
$ 392.77M
$ 158.55K
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.91
+0.69%
-0.38%
-2.26%
$ 274.61M
$ 561.12
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.33
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06511
+0.40%
-0.44%
-0.54%
$ 186.76M
$ 858.02K
12
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6344
+0.81%
+0.30%
+3.45%
$ 171.07M
$ 88.40K
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14825
-0.39%
-1.54%
-13.01%
$ 148.44M
$ 521.06K
14
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4234
+0.38%
-0.89%
-4.11%
$ 143.06M
$ 381.91K
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08314
+0.49%
-0.49%
-0.20%
$ 117.51M
$ 663.13K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11117
+0.34%
-2.56%
-3.66%
$ 93.88M
$ 736.49K
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.1969
+0.41%
-1.93%
-6.77%
$ 68.32M
$ 332.11K
18
0x
0x
ZRX
$ 0.07806
+0.54%
-2.22%
-2.22%
$ 66.25M
$ 752.10K
19
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0367
+0.60%
-1.32%
-4.31%
$ 62.85M
$ 56.11K
20
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1031
+0.88%
-2.37%
-2.28%
$ 59.64M
$ 495.49K
21
VELO
VELO
VELO
$ 0.003297
-0.64%
+1.31%
+1.66%
$ 57.17M
$ 8.74M
22
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00893156
+0.32%
+0.04%
+19.45%
$ 52.86M
$ 42.68K
23
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1606
+0.44%
-1.77%
-3.02%
$ 46.09M
$ 344.39K
24
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01031
+0.10%
-21.11%
-9.11%
$ 38.11M
$ 36.09M
25
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1856
-0.32%
-8.58%
+11.49%
$ 37.64M
$ 637.07K
26
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
0.00%
$ 35.22M
$ 1.46
27
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.03323E-7
-0.38%
+0.10%
-12.39%
$ 34.97M
--
28
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
29
STON
STON
STON
$ 0.429679
-0.23%
-0.00%
-1.34%
$ 30.28M
$ 10.22K
30
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01213072
+0.19%
+0.03%
+11.12%
$ 29.82M
$ 39.65K
31
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2074
-0.05%
-0.52%
-5.09%
$ 28.96M
$ 313.89K
32
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2594
+0.43%
-0.65%
-2.15%
$ 27.98M
$ 232.81K
33
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.322001
+0.13%
+0.00%
-10.33%
$ 26.90M
$ 1.05K
34
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05876
+1.14%
-0.84%
-2.30%
$ 26.81M
$ 958.29K
35
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3006
-0.30%
-1.89%
-3.73%
$ 26.61M
$ 206.87K
36
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02986
+0.03%
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+4.41%
$ 23.20M
$ 1.89M
37
DODO
DODO
DODO
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-0.05%
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$ 22.15M
$ 11.78M
38
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1011
+0.10%
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$ 21.14M
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39
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.170019
+0.19%
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$ 20.99M
$ 1.71K
40
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01057
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-6.22%
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$ 5.51M
41
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.8969E-8
-0.99%
+0.20%
+2.39%
$ 19.36M
--
42
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01947
+1.19%
+0.88%
+12.49%
$ 18.53M
$ 5.55M
43
Based
Based
BASED
$ 0.0761
-0.13%
-0.97%
-7.31%
$ 17.82M
$ 2.77M
44
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
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--
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45
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.06831
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$ 1.13M
46
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12045
+0.64%
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$ 15.25M
$ 716.34K
47
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01394084
0.00%
-0.01%
-1.93%
$ 15.02M
$ 33.11
48
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.758
+0.73%
-0.05%
+6.03%
$ 15.01M
$ 15.75K
49
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007587
-0.19%
-6.04%
+3.64%
$ 14.98M
$ 23.62M
50
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032671
+0.40%
-0.00%
+0.67%
$ 14.35M
$ 32.47K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Decentralized Exchange (DEX) e por que são populares?
Tokens de Decentralized Exchange (DEX) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 246 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $23.35B.
Qual é o token de Decentralized Exchange (DEX) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Decentralized Exchange (DEX) acompanhados na MEXC, VOLT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 46.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Decentralized Exchange (DEX) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 246 tokens de Decentralized Exchange (DEX), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Decentralized Exchange (DEX) incluem HYPE, UNI, ASTER. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Decentralized Exchange (DEX)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Decentralized Exchange (DEX) é de aproximadamente $23.35B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Decentralized Exchange (DEX), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.