Preço de GUMMY hoje

O preço ao vivo de GUMMY (GUMMY) hoje é $ 0.00040681, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUMMY para USD é de $ 0.00040681 por GUMMY.

GUMMY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 325,038, com um fornecimento em circulação de 792.59M GUMMY. Nas últimas 24 horas, GUMMY foi negociado entre $ 0.00040489 (mínimo) e $ 0.00041952 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.227728, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00037973.

No desempenho de curto prazo, GUMMY movimentou-se -1.09% na última hora e -5.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GUMMY (GUMMY)

Capitalização de mercado $ 325.04K$ 325.04K $ 325.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 325.04K$ 325.04K $ 325.04K Fornecimento Circulante 792.59M 792.59M 792.59M Fornecimento total 792,590,546.4470963 792,590,546.4470963 792,590,546.4470963

A capitalização de mercado atual de GUMMY é $ 325.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GUMMY é 792.59M, com um fornecimento total de 792590546.4470963. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 325.04K.