Preço de DEPIN hoje

O preço ao vivo de DEPIN (DEPIN) hoje é --, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEPIN para USD é de -- por DEPIN.

DEPIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 939,117, com um fornecimento em circulação de 963.47M DEPIN. Nas últimas 24 horas, DEPIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02965616, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEPIN movimentou-se +0.01% na última hora e -24.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DEPIN (DEPIN)

Capitalização de mercado $ 939.12K$ 939.12K $ 939.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 963.47M 963.47M 963.47M Fornecimento total 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19

