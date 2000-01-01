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Principais tokens de Hyperliquid Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Hyperliquid Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.82
+0.30%
+4.05%
+3.01%
$ 14.39B
$ 13.15K
3
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 493.93
+0.02%
+0.02%
+2.78%
$ 10.37B
$ 1.51M
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
6
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006281
+0.11%
-1.69%
+4.50%
$ 394.51M
$ 34.35M
7
Humanity
Humanity
H
$ 0.09209
+1.03%
+3.10%
+20.13%
$ 264.52M
$ 2.79M
8
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,510
+0.16%
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-1.03%
$ 207.85M
$ 12.30M
9
$ 777.42
-0.03%
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$ 168.17M
$ 80.56
10
would
would
WOULD
$ 0.074718
-0.73%
-0.02%
-2.48%
$ 149.40M
$ 125.76K
11
$ 224.79
+0.01%
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+2.33%
$ 146.90M
$ 350.66
12
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,371.96
-0.22%
0.00%
+3.17%
$ 119.24M
$ 9.04M
13
Sentient
Sentient
SENT
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+0.38%
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$ 4.60M
14
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
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$ 88.12M
$ 176.89K
15
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.999717
+0.01%
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$ 74.98M
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16
Derive
Derive
DRV
$ 0.09541
-0.27%
-4.64%
-1.73%
$ 70.35M
$ 547.02K
17
Purr
Purr
PURR
$ 0.066
-0.05%
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-2.66%
$ 39.19M
$ 824.42K
18
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 725.68
-0.01%
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$ 32.51M
$ 974.33K
19
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.110295
-0.20%
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$ 30.94M
$ 1.61M
20
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.074747
+0.61%
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$ 26.91M
$ 211.30K
21
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006204
-1.34%
-2.79%
-14.15%
$ 24.84M
$ 12.07M
22
USDH
USDH
USDH
$ 0.997118
+0.04%
+0.01%
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$ 21.30M
$ 20.75K
23
Based
Based
BASED
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$ 17.92M
$ 2.76M
24
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.99
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$ 15.93M
$ 21.75K
25
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001739
+1.90%
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$ 13.01M
$ 37.10B
26
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,872.54
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$ 12.03M
$ 16.43K
27
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 76.06
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-0.00%
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$ 10.60M
$ 3.36M
28
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
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$ 10.27M
$ 55.41
29
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06259
+0.27%
+0.42%
-2.43%
$ 8.24M
$ 906.74K
30
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 155.95
-0.01%
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$ 7.62M
$ 575.38K
31
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
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$ 18.65M
32
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
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$ 65.76
33
Hey Anon
Hey Anon
ANON
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34
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
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35
HyperLend
HyperLend
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36
Last USD
Last USD
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Unit Ansem
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Jeff
Jeff
JEFF
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PiP
PiP
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LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
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ATEHUN
ATEHUN
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Sovrun
Sovrun
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ORA Coin
ORA Coin
ORA
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Catbal
Catbal
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alright buddy
alright buddy
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Hybridge Bridged LINK
Hybridge Bridged LINK
LINK0
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Hyperlauncher
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DEPIN
DEPIN
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Timeswap
Timeswap
TIME
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$ 112.23K
$ 318.36

Perguntas frequentes

O que são tokens de Hyperliquid Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Hyperliquid Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 56 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $110.27B.
Qual é o token de Hyperliquid Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Hyperliquid Ecosystem acompanhados na MEXC, HYPE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.05% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Hyperliquid Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 56 tokens de Hyperliquid Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Hyperliquid Ecosystem incluem USDC, HYPE, UZEC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Hyperliquid Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Hyperliquid Ecosystem é de aproximadamente $110.27B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Hyperliquid Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.