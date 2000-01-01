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Principais tokens de DePIN por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor DePIN. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 199,68
+0,78%
-2,22%
+4,18%
$ 2,20B
$ 5,60K
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08839
+0,26%
-0,60%
-0,51%
$ 682,05M
$ 17,13M
3
Render
Render
RENDER
$ 1,263
+0,47%
+0,40%
-4,87%
$ 658,80M
$ 96,24K
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,6768
+0,74%
-4,12%
-2,16%
$ 535,56M
$ 2,63M
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0,0000002617
+0,04%
-0,49%
-0,34%
$ 258,01M
$ 229,93B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0,004056
+0,30%
+1,80%
+2,64%
$ 201,59M
$ 17,33M
7
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0,53494
+1,29%
+0,03%
+13,25%
$ 158,72M
$ 4,24M
8
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0,0015741
+0,51%
-4,07%
-11,26%
$ 156,83M
$ 111,22M
9
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0,03431
+0,53%
+0,59%
+1,51%
$ 154,10M
$ 1,82M
10
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01345
+1,20%
-3,24%
-6,86%
$ 145,85M
$ 5,16M
11
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2702
+0,04%
+2,42%
-0,88%
$ 135,55M
$ 322,19K
12
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0,134581
+0,89%
-0,00%
+0,21%
$ 134,58M
$ 4,31M
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1,763
+0,17%
-2,11%
-2,33%
$ 115,68M
$ 41,72K
14
Golem
Golem
GLM
$ 0,088405
+0,67%
-0,01%
-2,38%
$ 88,40M
$ 3,29M
15
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0,1825
-0,27%
-6,81%
+0,72%
$ 80,40M
$ 467,68K
16
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,003889
+0,52%
-4,42%
-3,47%
$ 78,42M
$ 15,75M
17
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0,3078
+0,16%
+0,98%
+2,86%
$ 75,39M
$ 373,77K
18
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,1999
+0,10%
-0,84%
-4,90%
$ 71,23M
$ 390,14K
19
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0,0016968
-0,30%
+0,67%
+4,21%
$ 63,66M
$ 63,40M
20
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1,192
+0,76%
-3,08%
-6,35%
$ 59,33M
$ 46,31K
21
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0,0003258
+0,34%
-2,08%
-2,70%
$ 57,22M
$ 181,22M
22
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0,007285
-0,33%
-0,60%
-2,04%
$ 53,34M
$ 7,47M
23
XYO
XYO
XYO
$ 0,00294
0,00%
+1,37%
+0,34%
$ 40,72M
$ 18,85M
24
IO
IO
IO
$ 0,11169
+0,80%
-4,55%
-8,51%
$ 39,03M
$ 1,77M
25
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0,01713
-0,06%
+1,84%
-3,21%
$ 38,36M
$ 1,75M
26
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003405
+0,41%
-2,04%
-2,44%
$ 34,01M
$ 15,94M
27
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0,1815
+0,72%
-1,62%
-9,18%
$ 33,91M
$ 291,44K
28
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0,0004683
-0,04%
-2,98%
-6,19%
$ 26,24M
$ 118,38M
29
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0,004928
+0,47%
-8,48%
-7,15%
$ 26,04M
$ 27,01M
30
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0,02898
+0,10%
-1,19%
+0,84%
$ 24,72M
$ 2,34M
31
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0,002526
+0,08%
-7,71%
+11,23%
$ 23,39M
$ 35,07M
32
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,2667
+0,15%
-2,07%
-4,32%
$ 23,10M
$ 204,30K
33
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0,092467
+0,16%
-0,00%
-3,29%
$ 22,28M
$ 18,60K
34
Acurast
Acurast
ACU
$ 0,09757
-0,01%
+7,44%
+25,00%
$ 21,32M
$ 794,88K
35
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0,03732027
+0,57%
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-6,07%
$ 21,21M
$ 1,07M
36
Bless
Bless
BLESS
$ 0,0107
-0,05%
-14,07%
-45,49%
$ 20,70M
$ 58,50M
37
MVL
MVL
MVL
$ 0,00074064
-0,04%
+0,01%
-4,51%
$ 20,59M
$ 23,52K
38
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1,303
+0,38%
-4,81%
-4,60%
$ 18,84M
$ 73,18K
39
Phala
Phala
PHA
$ 0,02204
+0,14%
-1,30%
+1,99%
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$ 3,40M
40
Nosana
Nosana
NOS
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-3,87%
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$ 349,11K
41
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0,04054
-0,51%
-2,27%
-8,85%
$ 17,41M
$ 3,46M
42
Starpower
Starpower
STAR
$ 0,0884
+0,56%
-8,20%
-0,67%
$ 16,67M
$ 381,81K
43
NYM
NYM
NYM
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44
Flux
Flux
FLUX
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45
Pocket Network
Pocket Network
POKT
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$ 218,78K
46
DexNet
DexNet
DEXNET
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-11,28%
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$ 4,56
47
Dolphin
Dolphin
POD
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-5,25%
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$ 1,00M
48
Radicle
Radicle
RAD
$ 0,2437
-0,04%
-3,32%
+18,04%
$ 14,46M
$ 593,45K
49
AO
AO
AO
$ 1,765
-0,51%
+0,29%
+5,65%
$ 12,50M
$ 27,85K
50
Orchid
Orchid
OXT
$ 0,008577
-0,26%
-2,33%
-15,39%
$ 8,58M
$ 7,27M

Perguntas frequentes

O que são tokens de DePIN e por que são populares?
Tokens de DePIN representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 191 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.97B.
Qual é o token de DePIN com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de DePIN acompanhados na MEXC, $NODE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 31.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de DePIN existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 191 tokens de DePIN, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de DePIN incluem TAO, BDX, RENDER. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria DePIN?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de DePIN é de aproximadamente $6.97B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor DePIN, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.