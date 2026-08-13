Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Crypto Burger hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BURGER é de 19,515.18 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BURGER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Crypto Burger hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BURGER é de 19,515.18 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BURGER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre BURGER

Informações sobre preços de BURGER

O que é BURGER

Site oficial do BURGER

Tokenomics de BURGER

Previsão de preço de BURGER

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Crypto Burger

Preço de Crypto Burger (BURGER)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 BURGER para USD

$0.000000046388
$0.000000046388$0.000000046388
-3.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Crypto Burger (BURGER)
Última atualização da página: 2026-08-13 14:20:28 (UTC+8)

Preço de Crypto Burger hoje

O preço ao vivo de Crypto Burger (BURGER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BURGER para USD é de $ 0 por BURGER.

Crypto Burger ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,515.18, com um fornecimento em circulação de 420.69B BURGER. Nas últimas 24 horas, BURGER foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BURGER movimentou-se -- na última hora e -5.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crypto Burger (BURGER)

$ 19.52K
$ 19.52K$ 19.52K

--
----

$ 19.52K
$ 19.52K$ 19.52K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Crypto Burger é $ 19.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURGER é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.52K.

Histórico de preço de Crypto Burger USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.81%

-5.81%

Histórico de preços de Crypto Burger (BURGER) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Crypto Burger em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Crypto Burger em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Crypto Burger em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Crypto Burger em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0+0.80%
60 dias$ 0+6.18%
90 dias----

Previsão de preço para Crypto Burger

Previsão de preço de Crypto Burger (BURGER) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BURGER em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Crypto Burger (BURGER) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Crypto Burger pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Crypto Burger pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BURGER para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Crypto Burger.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Crypto Burger (BURGER)

Site oficial

Categoria :

Ethereum EcosystemMeme

Sobre Crypto Burger

Qual é o preço atual de Crypto Burger?

Crypto Burger está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está BURGER hoje?

A volatilidade do preço de BURGER nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Crypto Burger?

O token flutuou entre R$0E-15 (mínimo) e R$0E-15 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação BURGER gerou?

Nas últimas 24 horas, BURGER acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Crypto Burger?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como BURGER se compara a outros tokens de Meme,Ethereum Ecosystem?

Dentro da categoria Meme,Ethereum Ecosystem, BURGER mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Crypto Burger

Última atualização da página: 2026-08-13 14:20:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Crypto Burger (BURGER)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Crypto Burger

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01343
$0.01343$0.01343

-32.85%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02021
$0.02021$0.02021

-4.08%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2702
$0.2702$0.2702

+11.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28366
$0.28366$0.28366

-13.13%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00931
$0.00931$0.00931

-3.82%

Principais altas

Principais altas do dia

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001225
$0.001225$0.001225

+22.50%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003002
$0.0003002$0.0003002

+20.08%

aPriori

aPriori

APR

$0.49748
$0.49748$0.49748

+15.31%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02842
$0.02842$0.02842

+16.00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00412
$0.00412$0.00412

+14.44%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?