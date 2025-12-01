Preço de coinage hoje

O preço ao vivo de coinage (COINAGE) hoje é $ 0.00098409, com uma variação de 2.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COINAGE para USD é de $ 0.00098409 por COINAGE.

coinage ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 986,827, com um fornecimento em circulação de 1.00B COINAGE. Nas últimas 24 horas, COINAGE foi negociado entre $ 0.00096884 (mínimo) e $ 0.00105302 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01197817, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00083122.

No desempenho de curto prazo, COINAGE movimentou-se -6.49% na última hora e -37.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de coinage (COINAGE)

