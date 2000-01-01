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Principais tokens de Entertainment por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Entertainment. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.95003
+2.31%
-15.58%
-52.85%
$ 152.69M
$ 4.19M
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06408
+0.09%
-2.91%
-3.23%
$ 127.38M
$ 842.20K
3
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2962
0.00%
-0.70%
-1.79%
$ 74.78M
$ 11.23K
4
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02419
+0.21%
-2.37%
-5.38%
$ 47.96M
$ 2.21M
5
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03709419
+0.85%
+0.01%
+2.49%
$ 33.50M
$ 14.63K
6
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010008
-0.30%
+0.58%
-1.15%
$ 29.83M
$ 211.13M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005155
+0.21%
-2.28%
-6.55%
$ 18.73M
$ 105.65M
8
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.0164
-0.24%
+0.49%
-0.61%
$ 17.10M
$ 4.03M
9
OG
OG
OG
$ 2.479
0.00%
-2.59%
-6.52%
$ 11.68M
$ 31.04K
10
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001303
-0.46%
-4.96%
+0.85%
$ 10.17M
$ 44.74M
11
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01937304
+0.12%
-0.00%
+12.46%
$ 7.75M
$ 1.46
12
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.390471
0.00%
-0.04%
-2.37%
$ 4.14M
$ 11.17K
13
Winternomics TV
Winternomics TV
WNTV
$ 0.00408999
-0.22%
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-5.89%
$ 4.09M
$ 6.03K
14
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.32643E-7
+0.54%
-0.50%
-5.08%
$ 3.78M
--
15
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01018813
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$ 2.85M
$ 581.96
16
LikeCoin
LikeCoin
LIKE
$ 0.00224499
0.00%
--
+0.67%
$ 2.78M
$ 3.52
17
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002724
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$ 2.19M
$ 23.00M
18
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.0016322
+0.08%
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$ 1.56M
$ 40.67
19
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.65
+0.61%
+0.01%
-5.71%
$ 1.48M
$ 1.76K
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01009038
+0.40%
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+12.32%
$ 1.38M
$ 86.54K
21
ORANGE
ORANGE
ORNG
$ 0.00360921
-0.02%
-0.00%
-2.49%
$ 1.23M
$ 2.10K
22
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00312001
+0.37%
+0.01%
-8.38%
$ 1.21M
$ 23.76K
23
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.11031E-7
+0.28%
0.00%
-0.87%
$ 1.11M
--
24
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.03212E-7
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$ 1.07M
--
25
Tales X
Tales X
X
$ 0.006725
-1.92%
-15.99%
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$ 1.01M
$ 9.15M
26
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0012953
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-0.74%
+2.32%
$ 947.62K
$ 73.86M
27
Verasity
Verasity
VRA
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-4.07%
$ 890.26K
$ 7.04B
28
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01136611
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-0.00%
-0.93%
$ 661.92K
$ 170.49
29
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGL
TOMMYJINGL
$ 0.00060861
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--
-5.53%
$ 603.62K
$ 0.99
30
ON
ON
ONLIVE
$ 0.00024559
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-2.48%
$ 589.43K
$ 445.95
31
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00112535
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$ 569.59K
$ 760.72
32
Three Kingdoms
Three Kingdoms
3KDS
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$ 174.62
33
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
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34
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
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35
Buttcoin2026
Buttcoin2026
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$ 376.10K
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36
ritestream
ritestream
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37
SENSORIUM
SENSORIUM
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38
Stratos
Stratos
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Cosplay Token
Cosplay Token
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40
MATES
MATES
MATES
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41
Will U
Will U
WILLU
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AITV
AITV
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44
coinage
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45
Stream SZN
Stream SZN
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46
Afroman
Afroman
FRO
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47
CrypTok
CrypTok
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+2.70%
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--
48
RFLIX
RFLIX
RFLX
$ 7.308E-5
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+13.10%
+106.91%
$ 73.08K
--
49
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.12E-6
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-3.60%
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$ 67.00K
--
50
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00055709
0.00%
--
-3.46%
$ 55.71K
$ 56.85

Perguntas frequentes

O que são tokens de Entertainment e por que são populares?
Tokens de Entertainment representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 79 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $570.28M.
Qual é o token de Entertainment com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Entertainment acompanhados na MEXC, RFLX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 13.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Entertainment existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 79 tokens de Entertainment, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Entertainment incluem BEAT, MANA, RAVE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Entertainment?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Entertainment é de aproximadamente $570.28M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Entertainment, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.