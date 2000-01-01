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Principais tokens de Zora Creator por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Zora Creator. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
jesse
jesse
JESSE
$ 0.00150479
+0.44%
-0.01%
-6.48%
$ 824.44K
$ 36.25K
2
kazonomics
kazonomics
KAZONOMICS
$ 0.00077007
+0.43%
-0.06%
-3.11%
$ 770.37K
$ 248.79
3
balajis
balajis
BALAJIS
$ 0.00022275
+0.47%
--
-10.23%
$ 222.74K
$ 52.06
4
BaseShake
BaseShake
BASESHAKE
$ 0.00013724
+0.37%
+0.00%
-0.99%
$ 137.24K
$ 9.96
5
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010108
0.00%
-0.00%
-10.94%
$ 101.08K
$ 4.18
6
Meow on Zora
Meow on Zora
MEOW
$ 6.576E-5
0.00%
-3.10%
0.00%
$ 64.64K
--
7
11am
11am
11AM
$ 7.191E-5
0.00%
-9.80%
0.00%
$ 38.67K
--
8
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.611E-5
0.00%
-1.90%
-28.95%
$ 20.74K
--
9
alexanderelorenzo
alexanderelorenzo
ALEXANDERELORENZO
$ 3.126E-5
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 17.90K
--
10
deployer
deployer
DEPLOYER
$ 2.692E-5
+0.71%
+0.60%
-7.20%
$ 13.53K
--
11
ratthew
ratthew
RATTHEW
$ 9.49E-6
0.00%
-16.40%
-7.50%
$ 9.49K
--
12
MetacadeMax
MetacadeMax
METACADEMAX
$ 9.2E-6
-1.29%
-7.70%
-11.71%
$ 9.20K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Zora Creator e por que são populares?
Tokens de Zora Creator representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.23M.
Qual é o token de Zora Creator com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Zora Creator acompanhados na MEXC, DEPLOYER apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Zora Creator existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Zora Creator, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Zora Creator incluem JESSE, KAZONOMICS, BALAJIS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Zora Creator?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Zora Creator é de aproximadamente $2.23M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Zora Creator, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.