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Principais tokens de Mode Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Mode Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,695.7
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.758
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0876
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,426
-0.02%
-0.00%
-1.13%
$ 412.62M
$ 6.00K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
-0.00%
-1.12%
$ 188.36M
$ 3.22K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
12
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.73
-0.07%
-0.00%
-0.65%
$ 86.68M
$ 1.50K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,010.72
+0.07%
-0.00%
-0.77%
$ 35.62M
$ 96.38
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 437.17K
15
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003407
-0.09%
-1.79%
-3.19%
$ 34.04M
$ 16.06M
16
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.77
0.00%
+0.01%
+58.04%
$ 17.62M
$ 56.43K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.299444
-0.15%
-0.02%
-4.15%
$ 16.08M
$ 140.14K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,312.54
+0.03%
-0.00%
-1.62%
$ 15.96M
$ 8.49K
19
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.025
-0.20%
-1.38%
-2.84%
$ 5.57M
$ 2.49M
20
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998761
+0.06%
+0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 85.32K
21
$ 0.001654
-0.72%
-5.13%
-10.73%
$ 998.89K
$ 41.98M
22
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999215
-0.03%
0.00%
+0.09%
$ 816.10K
$ 682.99K
23
Mode
Mode
MODE
$ 3.987E-5
0.00%
-3.00%
-7.02%
$ 308.35K
--
24
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000099
+3.06%
+6.32%
+65.57%
--
$ 230.62M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Mode Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Mode Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 24 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $99.99B.
Qual é o token de Mode Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Mode Ecosystem acompanhados na MEXC, ION apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.32% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Mode Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 24 tokens de Mode Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Mode Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Mode Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Mode Ecosystem é de aproximadamente $99.99B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Mode Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.