Preço de Frax Staked frxUSD hoje

O preço ao vivo de Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) hoje é $ 1.21, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SFRXUSD para USD é de $ 1.21 por SFRXUSD.

Frax Staked frxUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,656,245, com um fornecimento em circulação de 28.75M SFRXUSD. Nas últimas 24 horas, SFRXUSD foi negociado entre $ 1.2 (mínimo) e $ 1.21 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.29, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.056.

No desempenho de curto prazo, SFRXUSD movimentou-se +0.00% na última hora e +0.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 434.06K.

Informações de mercado de Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

Capitalização de mercado $ 34.66M$ 34.66M $ 34.66M Volume (24h) $ 434.06K$ 434.06K $ 434.06K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.66M$ 34.66M $ 34.66M Fornecimento Circulante 28.75M 28.75M 28.75M Fornecimento total 28,745,362.64833661 28,745,362.64833661 28,745,362.64833661

A capitalização de mercado atual de Frax Staked frxUSD é $ 34.66M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 434.06K. A oferta em circulação de SFRXUSD é 28.75M, com um fornecimento total de 28745362.64833661. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.66M.