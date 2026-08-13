Preço de Wrapped FRAX hoje

O preço ao vivo de Wrapped FRAX (WFRAX) hoje é $ 0.295727, com uma variação de 0.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WFRAX para USD é de $ 0.295727 por WFRAX.

Wrapped FRAX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,904,311, com um fornecimento em circulação de 53.78M WFRAX. Nas últimas 24 horas, WFRAX foi negociado entre $ 0.286882 (mínimo) e $ 0.307533 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.225074.

No desempenho de curto prazo, WFRAX movimentou-se -0.30% na última hora e -3.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 123.21K.

Informações de mercado de Wrapped FRAX (WFRAX)

Capitalização de mercado $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M Volume (24h) $ 123.21K$ 123.21K $ 123.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M Fornecimento Circulante 53.78M 53.78M 53.78M Fornecimento total 53,776,869.54674996 53,776,869.54674996 53,776,869.54674996

A capitalização de mercado atual de Wrapped FRAX é $ 15.90M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 123.21K. A oferta em circulação de WFRAX é 53.78M, com um fornecimento total de 53776869.54674996. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.90M.