Preço de Stargate Bridged USDT0 hoje

O preço ao vivo de Stargate Bridged USDT0 (USDT0) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDT0 para USD é de $ 1.0 por USDT0.

Stargate Bridged USDT0 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,393,133, com um fornecimento em circulação de 3.39M USDT0. Nas últimas 24 horas, USDT0 foi negociado entre $ 0.997659 (mínimo) e $ 1.004 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.013, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.93476.

No desempenho de curto prazo, USDT0 movimentou-se +0.09% na última hora e +0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Capitalização de mercado $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Fornecimento Circulante 3.39M 3.39M 3.39M Fornecimento total 3,389,780.844412 3,389,780.844412 3,389,780.844412

A capitalização de mercado atual de Stargate Bridged USDT0 é $ 3.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDT0 é 3.39M, com um fornecimento total de 3389780.844412. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.39M.