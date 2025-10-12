Informações de preço de OpenUSDT (OUSDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.998845 $ 0.998845 $ 0.998845 Mínimo 24h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.998845$ 0.998845 $ 0.998845 Máximo 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Máximo histórico $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Menor preço $ 0.977021$ 0.977021 $ 0.977021 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.03% Variação de Preço (7d) +0.08% Variação de Preço (7d) +0.08%

O preço em tempo real de OpenUSDT (OUSDT) é $1.001. Nas últimas 24 horas, OUSDT foi negociado entre a mínima de $ 0.998845 e a máxima de $ 1.002, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OUSDT é $ 1.011, enquanto o mais baixo é $ 0.977021.

Em termos de desempenho de curto prazo, OUSDT variou -0.00% na última hora, +0.03% nas últimas 24 horas e +0.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OpenUSDT (OUSDT)

Capitalização de mercado $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Fornecimento Circulante 4.93M 4.93M 4.93M Fornecimento total 4,928,578.877814 4,928,578.877814 4,928,578.877814

A capitalização de mercado atual de OpenUSDT é $ 4.93M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OUSDT é 4.93M, com um fornecimento total de 4928578.877814. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.93M.