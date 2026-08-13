Preço de Ice Open Network hoje

O preço ao vivo de Ice Open Network (ION) hoje é R$ 0.000104, com uma variação de 5.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ION para BRL é de R$ 0.000104 por ION.

Ice Open Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ION. Nas últimas 24 horas, ION foi negociado entre R$ 0.000084 (mínimo) e R$ 0.000118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ION movimentou-se 0.00% na última hora e +73.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 22.66K.

Informações de mercado de Ice Open Network (ION)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 22.66KR$ 22.66K R$ 22.66K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 369.80KR$ 369.80K R$ 369.80K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Ice Open Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 22.66K. A oferta em circulação de ION é --, com um fornecimento total de 3555728247. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 369.80K.