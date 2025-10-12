Informações de preço de Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 590.74 $ 590.74 $ 590.74 Mínimo 24h $ 616.51 $ 616.51 $ 616.51 Máximo 24h Mínimo 24h $ 590.74$ 590.74 $ 590.74 Máximo 24h $ 616.51$ 616.51 $ 616.51 Máximo histórico $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Menor preço $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Variação de Preço (1h) +0.34% Alteração de Preço (1D) +4.07% Variação de Preço (7d) +2.03% Variação de Preço (7d) +2.03%

O preço em tempo real de Nasdaq xStock (QQQX) é $616.53. Nas últimas 24 horas, QQQX foi negociado entre a mínima de $ 590.74 e a máxima de $ 616.51, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QQQX é $ 2,014.76, enquanto o mais baixo é $ 543.74.

Em termos de desempenho de curto prazo, QQQX variou +0.34% na última hora, +4.07% nas últimas 24 horas e +2.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nasdaq xStock (QQQX)

Capitalização de mercado $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M Fornecimento Circulante 5.01K 5.01K 5.01K Fornecimento total 27,199.92135132 27,199.92135132 27,199.92135132

A capitalização de mercado atual de Nasdaq xStock é $ 3.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QQQX é 5.01K, com um fornecimento total de 27199.92135132. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.77M.