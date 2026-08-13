Qual é o preço atual de Kinetiq?

Kinetiq está sendo negociado a R$0.56217528512935740000, o que representa uma variação de preço de 12.91% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como KNTQ se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 12.91% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se KNTQ está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Kinetiq está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Governance Tokens,Hyperliquid Ecosystem,Liquid Staking,HyperEVM Ecosystem?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Governance Tokens,Hyperliquid Ecosystem,Liquid Staking,HyperEVM Ecosystem, KNTQ demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Kinetiq hoje?

A capitalização de mercado de R$157679012.19282286416000 coloca KNTQ no ranking #613, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.49037644616370348000 e R$0.57382430089005132000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente KNTQ está sendo negociado?

Kinetiq gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de KNTQ?

Com 280476190.48 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.